Сенсация: белорусские биатлонистки взяли «золото» на Олимпиаде!

Женская биатлонная эстафета на Олимпийских играх в Пхенчхане завершилась сверхнеожиданным результатом.

Медаль высшего достоинства Беларуси принесли Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева.

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Накануне гонки специалисты не рассматривали белорусок в числе главных претенденток на медали. Причина заключалась в невысоких результатах нашей четверки по ходу сезона.

Дарья Домрачева, Надежда Скардино и Ирина Кривко давно были способны показывать стабильный результат в эстафете, но проблемой было подыскать к ним четвертую биатлонистку нужного уровня.

Наконец, ставку решили сделать на молодую Динару Алимбекову. И к удивлению многих она выдержала испытания.

На первом этапе за Беларусь бежала опытная Надежда Скардино, но гонка для нее не задалась – эстафету та передала лишь 10-й!

Однако дальше, наши девушки только улучшали позицию команды. На последнем этапе Дарья Домрачева приняла эстафету четвертой и оформила сенсационный результат белорусок: «золото»!

Серебро досталось сборной Швеции, бронза — команде Франции.

Для Дарьи Домрачевой это четвертая золотая олимпийская медаль. По количеству золотых медалей на ОИ Домрачева вышла на первое место среди всех биатлонисток в истории.

Теперь в копилке сборной Беларуси три медали Олимпиады-2018. Ранее Анна Гуськова взяла «золото» во фристайле, а Дарья Домрачева – «серебро» в биатлонном масс-старте.