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Общество
22.02.2018
Кирилл Иванов
Кто такой Бурый, маршем в память которого в Польше озаботился белорусский МИД

Польские националисты готовят акцию в Гайновке в честь «проклятых солдат».

В МИД Беларуси отреагировали на сообщения о готовящемся в польской Гайновке праворадикального марша. Ранее от лица депутатов возмущение по этому поводу высказал председатель парламентской комиссии по международным делам Валерий Воронецкий.

— Мы разделяем эту озабоченность. Напомню, что глава бандформирования Ромуальд Райс, больше известный под псевдонимом Бурый — военный преступник. И это не наше мнение, это мнение Института национальной памяти Польши, который констатировал, что действия Бурого — это преступления с признаками геноцида, — заявил на брифинге официальный представитель МИД Дмитрий Мирончик. 

Он отметил, что в польской Гайновке большинство проживающих местных жителей имеют белорусские корни:

— Живы потомки тех, кто погиб из-за Бурого. Нужно ли нам нагнетание отношений между белорусами и поляками? Или нам нужен исторический диалог?

Кто такой Бурый?

Ромуальд Райс родился в 1913 году. Окончил школу унтер-офицеров. В начале Второй мировой войны попал в плен к советским войскам, некоторое время находился в тюрьме в Березе-Картузской.

Солдаты 1-ой штурмовая рота 3-ей Вильненской Бригады АК, апрель 1944-го. На переднем плане – командир роты Ромуальд Райс «Бурый». Фото NAC

В годы войны воевал в составе Армии Крайовой, в 1944-м участвовал в освобождении Вильнюса. После того, как НКВД начал войну против АК, ушел в подполье. Некоторое время по поддельным документам служил в Охране государственных лесов в Хайнувке.  

В 1945-м Райс дезертировал в АК, а после самороспуска 5-й Виленской бригады отказался выполнить приказ и вместе со своим подразделением перешел в Национальное военное сопротивление. Там он и был повышен до звания капитана.

За что Бурого признали военным преступником

В январе и феврале 1946-го на Подляшье отряд Райса совершил несколько нападений на деревни, где проживали в основном белорусы православного вероисповедания. В результате рейдов были убиты 79 человек, в том числе женщины и дети. 35 человек были убиты в результате нападения на деревни Зани и Шпаки, которые были сожжены бойцами «Бурого».

Фото wirtualnapolonia.com

В ноябре 1948-го Райс был арестован по обвинению в совершении военных преступлений, расстрелян в конце 1949-го.

В 1995-м суд Варшавского военного округа отменил смертный приговор, пояснив вердикт тем, что «убийства православных крестьян совершались в условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства».

Дискуссия в Польше

Ромуальд Райс относится к когорте так называемых «проклятых» или «несломленных» солдат, день памяти которых в Польше официально отмечается 1 марта (с 2011 года). Речь идет о солдатах, не сложивших оружие после войны и продолживших вооруженное сопротивление во второй половине 1940-х.

Марш «проклятых солдат» в Гайновке в 2017-м вызвал негативную реакцию в Беларуси.

Против героизации Райса выступил ряд польских историков. Среди них — Петр Зыхович, вступивший в полемику с внуком Бурого Аркадиушем Райсом. Последний утверждает, что его дед сражался с теми, кто отправлял поляков в Сибирь.

Не Бурым единым

Скандал вокруг персоны Райса — в последнее время не единственный повод из Польши для негативной реакции в Беларуси. В конце прошлого года стало известно, что Польский Институт Национальной Памяти планирует переименовать улицу Бронислава Тарашкевича в Бельске-Подляском в рамках процесса декоммунизации. Под раздачу также могли попасть улицы, названные в честь Якуба Коласа. 

 
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