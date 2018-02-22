Прапорщик бросил лопатой солдату в спину, у того — разрыв селезенки

«Нашай Ніве» стало известно о случае, который произошел в августе 2017 года на полигоне «Лосвидо» (13 км от Витебска) при проведении хозяйственных работ.

Прапорщик 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады С. Парадник бросил в спину солдату лопатой.

От удара у солдата произошел разрыв селезенки, прапорщика Парадника задержали.

30 января 2018 года Витебский районный суд приговорил бывшего прапорщика к 5 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в силу — защита прапорщика будет обжаловать его в областном суде.

Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»