«Мне все тыкают, зачем ты нарожала столько детей»

Одинокая многодетная мама Людмила Овсяник живет в общежитии по улице Молодежной в Сморгони вместе с четырьмя детьми-школьниками.

Из-за высокой оплаты за коммунальные услуги и низких зарплат у нее накопилась задолженность, из которой она никак не может выбраться. Вот уже второй год семья находится на грани выселения на улицу, при этом давать нормальное жилье им никто не спешит.

Людмила стоит в очереди на улучшение жилищных условий семь лет. Раньше она жила в деревне, 10 лет назад банк выделил 20 миллионов рублей старыми на покупку дома. Через пять лет после этого умер гражданский муж Людмилы, и она вместе с детьми переехала в Сморгонь. Дом этот, по ее словам, не подлежит ремонту. К тому же, деревня находится в 13 км от города, там нет детского сада, школы.

– 10 лет назад там был колхоз, у нас с мужем была работа. Я кроме работы в колхозе торговала на рынке, а муж занимался строительством. Сейчас же никакой работы там нет, деревня просто выживает, как там жить? - рассказала Людмила «Белорусскому партизану».

– В Сморгони мне с пятью детьми дали общежитие, сначала 18-е, с подселением. То есть в одном блоке жили три семьи. Унитаз, ванная были на 15 человек. Условия были ужасными. Я пошла в райисполком, подала документы на улучшение жилищных условий. Мне объяснили так: за вами числится дом, вам нужно от него избавиться. Когда вы избавитесь от собственности, то имеете право как многодетная семья получить квартиру. Дом этот 1973 года, он в ужасном состоянии. Я избавилась от него, но должно пройти пять лет отчуждения собственности, - говорит Людмила.

Четыре года назад ей предложили другое общежитие – квартирного типа, где все было уже отдельно. Правда, само общежитие было в аварийном состоянии.

– Я пришла к директору УП ЖЭС и спросила, как мне в такой блок вселяться? Он накричал на меня, мол, что, вы будете рожать детей, а я вам буду делать ремонт? Кто вас просил рожать столько детей, если вы их не можете обеспечить? Меня все постоянно упрекают этим. Как бы моя жизнь не складывалась, дети для меня – главное. Я любыми путями старалась сделать так, чтобы мои дети были всегда одеты и накормлены, жили в нормальных условиях.

Мне сказали, что ничего лучшего нет, и это мое право, вселяться или нет, но ремонт мне придется делать за свой счет. Тогда я влезла в большие долги, взяла кредиты, что-то покупала в рассрочку. Полгода делала сама ремонт. Просила сделать мне розетки, но всем плевать. Пришли из школы и сказали, что из-за розеток поставят нас на СОП. Но что я могу сделать, если электрик у нас на вес золота? Я тогда работала в Горгазе, именно от предприятия получила ходатайство на это общежитие. Кроме зарплаты в 2,5 миллиона до трех старыми, еще получала детское пособие. А потом начался кризис, мне перестали платить пособие, а долгов за эти ремонты набралось много. Ни органы опеки, на райсиполком, ни ЖКХ – никто мне не помог в этом, - рассказывает Людмила.

Тогда она ушла с предприятия, наняла пенсионерку-няньку, которая сидела с детьми, а сама начала ездить в Минск на заработки – убирать квартиры и дома. По ее словам, после этого социальные службы начали цепляться.

Несмотря на то, что она сделала ремонт, у Людмилы все-таки забрали детей и на месяц отправили в приют.

Теперь у семьи снова накопилась задолженность за коммуналку - 1500 рублей. Людмилу вместе с детьми должны были выселить на улицу, детей хотели отправить в приют, за который к слову тоже нужно платить. Договор на проживание в общежитии был до 31 декабря 2017 года, но по решению суда семье дали отсрочку на год, уже второй раз.

По ее словам, хоть отсрочку и дали, сама проблема не решилась.

– Я устала уже от всего этого, я натерпелась столько унижений. То, что пережила я и мои дети – не дай Бог пережить кому-либо. Я мама пятерых детей, я их всех очень люблю, я не сделала ни одного аборта. И сейчас, как только дело коснется какой-то помощи, мне все тыкают, зачем ты нарожала столько детей, если не можешь их обеспечить. Мол, вам большой плюс – вы не пьете, не курите, ведете нормальный образ жизни, но есть минус – пятеро детей, - говорит Людмила.

Какой выход может быть из этой ситуации? «Белорусскому партизану» прокомментировал сморгонский правозащитник Алесь Дергачев.

– У Людмилы действительно тяжелое положение. Формально закон на стороне властей. Человек не платит коммуналку – его могут выселить. Она понемногу эту задолженность погашала, ей давали помощь, но долг за коммуналку все равно растет, как и цены за услуги ЖКХ. Мы хотим организовать народную помощь, чтобы хотя бы погасить теперешний долг, который над ней висит. Власти же со своей стороны могли бы помочь с арендным жильем, это в их силах, – отметил правозащитник.