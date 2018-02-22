Тайный суд над «украинским шпионом» Шаройко: приговор уже вынесен?

В Минске, вероятно, завершился судебный процесс против украинского журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже, сообщает украинская служба «Радио Свобода».

Фото со страницы Павла Шаройко в Facebook

Украинца в Беларуси арестовало КГБ еще 25 октября прошлого года. 12 февраля стало известно о начале суда над ним, который проходил за закрытыми дверями.

По имеющейся информации, процесс завершился еще в понедельник. Но пресс-секретарь Верховного суда Беларуси Юлия Ляскова и адвокат задержанного украинца Лариса Быкова не раскрывают информацию, озвучен ли приговор обвиняемому в шпионаже украинцу. Украинского консула на процесс и на оглашение приговора не пригласили вообще.

Адвокат и следователи не комментируют ход суда не только журналистам, но и посольству Украины в Беларуси. На прошлой неделе украинский посол Игорь Кизим заявил, чтобы «более закрытого процесса в жизни не видел».

По его словам, последний раз украинский консул видел Шаройко в декабре прошлого года, затем консул сменился, и новый уже не смог посетить Шаройка в следственном изоляторе КГБ Беларуси.

На данный момент «есть неофициальная информация из надежных источников», что приговор уже озвучен, но какой он - не известно.

БТ: При обыске в квартире Шаройко найдены псевдонимы 16 «агентов»

Наблюдатели в Минске также выражают надежду, что Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику, которого по аналогичному обвинению в шпионаже судят в Чернигове.