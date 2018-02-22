Школьники разнесли остановку после дискотеки. СК опубликовал видео

Подозреваемыми по уголовному делу признаны семь учащихся различных учебных учреждений Смолевичского района.

Старший из фигурантов - 17-летний лицеист, самая младшая - 14-летняя ученица 8 класса, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

18 февраля после деревенской дискотеки несколько компаний подростков пришли на остановку. Ожидая автобуса, несовершеннолетние стали ее ломать руками и ногами. Подростки из другой компании снимали видео на мобильный телефон. Когда подъехал автобус, несовершеннолетние разъехались по домам.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 2 ст. 339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса.

Теперь изучаются условия жизни и воспитания подростков по месту жительства и учебы.