Невзоров: «Нужно придумать, что «ихтамнеты» в сирийских песках ищут лампу Аладдина»

Российский публицист – о ЧВК Вагнера, мельдонии и выборах президента в России.

О «ихтамнетах» Вагнера

— Убитые американцами в Сирии «ихтамнеты» принесли Российской Федерации существенную ощутимую пользу. Можно сказать, что они погибли не зря, — комментирует на Эхе Москвы скандальные события февраля Александр Невзоров. — Я поясню. Как вы знаете, Государственная дума постоянно из кожи вон лезет, чтобы сделать жизнь в России гаже, хуже, безнадежнее и дороже. Ничего, кроме проблем и тягот для жителей Российской Федерации Государственная дума не порождает. Она генерирует совершенно дикие фантастические радости практически каждое мгновение. Все ее инициативы губительны и обходятся нам очень дорого. Поэтому каждое мгновение молчания этого ордена, по сути дела, бесценно.

Исполняя ритуал поминовения «ихтамнетов», Госдума торжественно молчала целую минуту. Конечно, возникает вопрос: хватит ли у Вагнера бойцов, чтобы обеспечить хотя бы час ее молчания? Но будем на это надеться.

Я еще хочу отметить, что до сих пор, как мы видим, никто не смог придумать никакой цели пребывания «ихтамнетов» в Сирии. Продекларированы какие-то туманные интересы, но эту фантазию нужно все-таки как-то обосновать. Этого нет. Просто вопли и демагогии, либо говорят что-то о борьбе с террористами путем разорения их гнезд. Но это то же самое, что бороться с осами через разорение их маленьких жилищ. Ничего, кроме опухшей рожи не будет. И здесь такая же история.

По крайней мере, непонятно, что они там делают. Надо поднатужится всем вместе и придумать что-нибудь вразумительное, например, что «ихтамнеты» в сирийских песках ведут поиск волшебной лампы Аладдина.

Причем, если найдут и доставят, лампа может быть установлена на Красной площади для потирания 1-го и 9-го мая, в Новый год, и это обеспечит продолжительные долларовые дожди на большей части территории Российской Федерации. (…)

Я говорю только о необходимости создания какой-нибудь красивой мифологемы — зачем это делается. Это звучало бы, действительно, очень бодро и реалистично. Если поверить в это, все поверят. Если люди верят в благодатный огонь, в вознесение, то чего бы им не поверить в волшебную лампу Аладдина, а в чем принципиальная разница? Ее нет.

А как, подумайте, вообще могло бы быть все обалденно красиво. Внуково. Приезд лампы. Почетный караул. Право первого потирания за президентом. Все плачут. Генералитет погремывает орденами.

О предвыборной кампании

— Вот после этих всех пуканий в лужу этих кандидатов и кандидаток мы видим, что подкачали даже как-то и фоновые группы поддержки. Вот патриотическая нечисть, она щерится на нечисть либеральную. Но настоящей грызни, чтобы во все стороны летели лапы, хвост, выдавливали глаза – этого, к сожалению, нет. Они в режиме выкусывания друг у друга блошек напоминают йоркширских терьеров, которые конфликтуют за какашечный лоток. Это не те страсти, которые бы нам хотелось увидеть.

Понятно, что на обновку в Кремле в виде нового президента никто и не рассчитывал, но была надежда, что эта имитация выборов просто вынесет на поверхность фигуру с потенциалами, что из раскаленных недр, из глубин народных вылезут пусть дикие, немытые, нечесаные, но сильные, энергичные…

Я, по крайней мере, на это надеялся: вот сейчас мы увидим что-нибудь новенькое. Ни фига! Вообще ни фига.

И никого нельзя принимать в сравнении с кандидатами. Даже Киркоров с Галкиными и то кажутся какими-то мыслящими существами. Так никто, в общем, и не появился. И вот по этой политической трассе взад-вперед один уныло гоняет Путин. А на всё той же политической обочине той политической трассы скучно оголяют дряблые коленки и дряблые бедра постаревшие, пострашневшие всякие политшуты и политшутихи. (…)

Но забавно, что все эта страсти кипят под откровенно издевательский храп Владимира Владимировича Путина, который доносится из Кремля. Он абсолютно четко самоустранился от всей этой фигни. Он может себе это позволить. Чем меньше он будет усердствовать, тем выше будет результат. И он сейчас, вероятно, ловит бешеный кайф. Я его понимаю. Дело в том, что не участвовать в выборах, вы не знаете, какое это непередаваемое наслаждение.

О мельдонии и сожженном макете храма

― Вот разыгралась очередная мельдониевая драма, причем спортсмен убеждает, что мельдоний в его организм подкинули враги России. Вообще, такое бывает. Если вы вспомните романы худшего из всех Дюмов, то есть Александр Дюма, то есть не Жана Батиста Дюма…

Там все эти отравления производились с помощью отравленные перчаток. Это было очень романтично. Но такое тоже бывает. И вероятно, мельдоний проник в организм каким-то волшебным образом. Но, я думаю, что дома его ждут утешительные ведра мельдония, утешительные автомобили, утешительные четыре миллиона.

Но, вообще, в данном случае, Россия опять получает то, что она хотела. Она так любит без опознавательных знаков, знамен и всяких знаков различия… Примерно то же самое она получила на Олимпиаде – то, что она так любит.

Но, правда, тут утешилась общественность. Они на масленицу сожгли чучело Родченкова. Прямо вот сожгли, отомстили. (…) Но также сожгли католический собор, потом начали пищать, что вообще-то он просто похож. Тоже ведь отвели душу. (…)

Вообще, конечно, у этого были религиозные причины, у этого сжигания. Они просто корневые, глубокие и сейчас происходит их возгонка. Смешно, но по поводу сжигания этой имитации католического костела возбудились эрпэцэшные попы и жутко осудили. Они были возмущены, но их можно понять. У них это профессиональное. Они, когда видят такую огромную кучу хвороста, которая сгорает без еретика внутри, то, конечно, они понимают, что это впустую…

Невзоров: «Вот на фига расстреляли Чикатило?»