Странная смерть молодого человека в минской больнице: после операции он упал с каталки

Ситуация, связанная со смертью молодого человека в одной из минских больниц, находится на особом контроле у руководства Министерства здравоохранения, в пресс-службе Минздрава.

Молодой человек умер в начале февраля 2018 года в Больнице скорой медицинской помощи. За несколько дней до этого в 4-й городской клинической больнице ему выполнили ЛОР-операцию.

Однако после перенесенного вмешательства в связи с возникшими осложнениями пациента перевели в БСМП.

– Его своевременно, в сопровождении врача-анестезиолога доставили в БСМП для проведения дополнительной диагностики и консультации по поводу возникшего осложнения. Вместе с этим комиссия отметила, что были допущены нарушения порядка пребывания пациента в приемном отделении БСМП, – отметили сообщили БЕЛТА в пресс-службе.

Материалы по факту оказания медицинской помощи пациенту переданы Минздравом в Следственный комитет для дачи правовой оценки действиям медицинских работников.

Пациент после операции упал с каталки

Наталья, супруга ушедшего из жизни 27-летнего Виктора, рассказала Onliner.by:

— В прошлом году Витю начали беспокоить головные боли. Он прошел ряд обследований, результаты которых показали: забита носовая пазуха, гайморит. Кроме того, врачи обнаружили полипы и искривление носовой перегородки, — рассказывает Наталья. — Через общих знакомых мы нашли врача — доктора 4-й минской больницы Павла Елисеева. Около десяти лет назад он уже делал подобную операцию отцу мужа, все прошло хорошо.

На консультации перед операцией он уточнил, что будет одновременно делать все, потому что без выравнивая перегородки (она нас совсем не беспокоила) ему не добраться до пазух…

После операции, около часа дня он скинул свое фото: ужасное селфи с подтеком на правом глазу и бинтовой повязкой. Больше на связь Витя не выходил. Я была на работе и хотела думать, что он отходит от наркоза. Коллеги успокаивали.

Вечером Наталья стала названивать в отделение. Трубку поднял Елисеев.

— Я спросила, как прошла операция, и услышала, что с кровоизлиянием в мозг Витю доставили в БСМП. Чуть позже в разговоре с сестрой Павел Елисеев сказал, что все шло в обычном порядке и что после операции Витя был в норме. Но потом ему стало хуже. Что случилось, он сказать не может: «Вина моя — в том, что я взялся за операцию. С носом все хорошо, а вот рядом…»

А самое страшное, что к тому моменту уже было известно, но нам не сказали: Витя получил черепно-мозговую травму и сломал лобную кость — одну из самых крепких у человека.

Откуда? Запись с камер наблюдения в БСМП показывает, что в 18:50, через 10 минут после появления в кадре, человек в белом халате сидит на лежанке, а Виктор, едва приходя в сознание, делает попытку и переворачивается, после чего падает с каталки, на которой опущены бортики.

Травма, полученная при падении, возможно, то ли напрямую повлияла, то ли ускорила смерть организма.

2 февраля утром Наталье сказали: мозг сдается, муж не справляется, готовьтесь. В 15:33 позвонили и сообщили, что Витя умер.

По информации Onliner.by, доктор Елисеев был уволен из 4-й больницы в конце прошлой недели, до обнародования каких-либо выводов и результатов расследования. «Он очень хороший врач и сильно переживает случившееся», — говорят его коллеги.