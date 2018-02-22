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22.02.2018
Би-би-си
Фристайлистка Суони настолько плоха, что вызывает восхищение

Американка Элизабет Суони на Олимпиаде в Пхенчхане, безусловно, не блистала. На соревнованиях по лыжному фристайлу она заняла последнее место, даже не попытавшись показать трюки, которых от нее ждали.

В этом виде спорта она впервые в истории представляла Венгрию.

Фото instagram

Суони выступает по собственной инициативе, венгерская лыжная ассоциация с ней не работает. Суони говорит, что главное для нее - само участие в Играх, а не победа.

Главной задачей для нее в олимпийском заезде, как и в прошлых соревнованиях, было не упасть. Она занимается лыжами с 25 лет. В соцсетях разгорелся спор о том, лучшая или худшая она спортсменка за всю историю Игр.

Путь на Олимпиаду 33-летней Суони, выпускницы Гарварда, работающей в Кремниевой долине, был последовательным. Ей удалось обратить в свою пользу лазейки в технических правилах соревнований по хафпайпу, который стал олимпийской дисциплиной с 1998 года.

Чтобы попасть в олимпийскую сборную, необходимо оказаться в тридцатке лидеров на международных чемпионатах.

Суони выбирала те из них, где выступало менее 30 участниц. Так с 2013 года лыжница выступила в Китае, Италии, Франции, Канаде и Новой Зеландии. Деньги на поездки Суони собирала сама и через краудфандинговые платформы.

Сначала лыжница представляла Венесуэлу, родную страну своей матери, но с 2016 года стала выступать за Венгрию - страну ее дедушки и бабушки по материнской линии. Выступать за США, являющиеся лидером в этом виде спорта, она бы не смогла - квота на эту страну на Играх составляет всего четыре спортсменки.

Конкуренток же на представление Венгрии в лыжном фристайле на Олимпийских играх у Суони не было.

«Женский хафпайп пока не так развит, и она ездила на все мировые чемпионаты, где выступало 24, 25 или 28 участниц, - объяснял судья соревнований по лыжному фристайлу Стил Спенс газете Denver Post. - Она выступала на них постоянно в течение последней пары лет. Иногда ее соперницы падали, и она занимала даже не последнее место».

Чтобы набрать хоть сколько-нибудь баллов в соревновании, Суони важно было не упасть, и порой она даже вовсе не выполняла трюков во время выступления - просто спускалась по хафпайпу. В Китае ей удалось занять 13-е место из 15, потому что в то время ее сильные соперницы выступали на Гран-при США и Dew Tour.

Лыжная федерация Венгрии заявила, что не видела тренировок американки, и ее поездки были полностью самостоятельными.

За заезд в Пхенчхане 19 февраля Суони получила 30 баллов, ни разу не упав. Предпоследняя спортсменка набрала 43 балла - и при этом пару раз упала. Единственный трюк, который выполнила Суони - "аллей-уп" - когда спортсмен совершает разворот на 180 градусов по направлению вверх.

«Я много работала в течение пары лет, чтобы достичь этого», - ответила лыжница на вопрос об участии в Олимпиаде.

Она сказала, что надеется вдохновить других в Венгрии и по всему миру заняться лыжным фристайлом.

Однако с ней согласились не все. Некоторые пользователи соцсетей назвали ее выступление плевком в лицо тем, кто всю жизнь тренируется, чтобы попасть на Олимпиаду.

«Это плевок в лицо для женщин, которые тренировались всю жизнь, чтобы попасть на это мероприятие», - считает пользователь под ником @nickscho303.

«Быстрый взгляд на ее «заезд» - я знаю 50-летних мужчин, которые на выходных в Нью-Гемпшире катаются лучше», - написала @donnitas.

Пользователь @TequilaWanderer: «Какая-то неудачница. Если у вас есть бесконечные ресурсы для путешествий, подумайте, сколько хорошего вы могли бы сделать. Вместо этого посвятить два года издевательству над Олимпиадой».

Но многие были в восторге от участия Суони в Олимпиаде.

«Не понимаю, почему ее все ненавидят. Она сделала то, что 99% тех, кто читает этот текст, никогда не сделает! Она чертов олимпиец! Я делал только трехметровый спринт за сырным стейком! Вот что значит настойчивость!», - написал @OMG_Steve.

 
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