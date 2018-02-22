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Скандалы
22.02.2018
Настя Рыбка рассказала скандальные подробности отдыха с Дерипаской и Приходько

Благодаря этому интервью, как пояснил Навальный, его команде удалось опровергнуть «все конспирологические теории» вокруг расследования и не дать «властям просто тихо замять тему».

Скриншот из видео

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал большое интервью с моделью Настей Рыбкой (Анастасией Вашукевич) и ее тренером по соблазнению Алексом Лесли (Александром Кирилловым), сообщает newsru.

Настя Рыбка жалеет о том, что ей не удалось вступить в интимную связь с вице-премьером

В ходе интервью ФБК Настя Рыбка рассказала о том, что впервые встретилась с Дерипаской на яхте. Всего же они встречались три раза (остальные - в Краснодарском крае и Швейцарии). О каждой из этих встреч девушка написала книгу, первая и третья уже поступили в продажу.

По словам Рыбки, отношения Дерипаски и Приходько напоминают отношения подчиненного и начальника или отношения сына и строгого отца. При этом она отметила, что вице-премьера РФ все окружающие в ее присутствии называли «папой».

Приходько лично пользовался услугами проституток во время поездки на яхте миллиардера, добавила Рыбка.

Девушка охарактеризовала Приходько как очень мужественного человека, и призналась, что жалеет о том, что ей самой не удалось вступить в интимную связь с чиновником. По ее словам, этому помешали «симпатии к Олегу», которого она не хотела лишний раз злить и заставлять ревновать.

Рыбка также рассказала о том, что на яхте с миллиардером и зампредом правительства РФ были сотрудницы дорогого эскорт-агентства, которые могут поддержать разговор на любую тему и «на любой стадии опьянения» мужчины. При этом девушек никто не заставлял заниматься сексом с Дерипаской и Приходько - они хотели этого сами в надежде на дорогие подарки и дополнительную оплату.

Девушка в очередной раз подчеркнула, что Дерипаска был в курсе фотографий, которые она делала, и позволял ей снимать с ним селфи, закрывая при этом лицо. По словам Рыбки, Дерипаска продолжает пользоваться услугами эскорт-агентства. В последний раз, как отметила она, для бизнесмена «собирали тусу» в выходные 17-18 февраля в Москве. «У него ничего не изменилось - скандалы, не скандалы…», - отметила Рыбка.

Алекса Лесли выгоняют из «Сколково» из-за скандала вокруг Насти Рыбки

Наставник Насти Рыбки, тренер по соблазнению Александр Кириллов, в свою очередь, рассказал ФБК о том, что после разгоревшегося скандала фонд «Сколково» начал процедуру лишения его компании статуса резидента, а издательство «Эксмо» прекратило выпуск новой книжки его подопечной.

На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что Александр Кириллов оказался руководителем компании, которая является резидентом кластера «Космические технологии и телекоммуникации» фонда «Сколково».

Как сообщается на сайте «Сколково», Кириллов занимает должность директора по науке в Центре интеллектуальных систем прогнозирования. Он также является идеологом и инвестором проекта.

Кириллов владеет патентами в США, Китае и России. Кроме того, за его авторством были опубликованы десятки материалов в англоязычной научной периодике (включая издательство Springer) по теме проекта Центра интеллектуальных систем прогнозирования.

Информацию о том, что центр Кириллова является резидентом «Сколково», в фонде подтвердили и журналистам РБК. Пресс-секретарь фонда Александра Барщевская пояснила, что статус резидента «Сколково» был присвоен компании Кириллова «на основании экспертизы проекта компании внешними экспертами», а «моральный облик» ее руководителей не оценивался.

По ее словам, компания не получала ни грантов, ни какой-либо финансовой поддержки от фонда «Сколково», а сам Кириллов является одним из соучредителей юридического лица «и не является ни работником, ни резидентом «Сколково».

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