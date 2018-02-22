В пятницу и субботу местами ожидаются ночные морозы до -24°С

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих районах пройдет небольшой снег. Местами образуются слабые туман и изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный слабый.

Дневной максимум температуры воздуха будет колебаться от -2°С по югу до -11°С по северу страны. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится, сообщает сайт Гидрометцентра.

23 февраля в отдельных районах пройдет кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами образуется слабый туман, изморозь. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха ночью будет понижаться до -13..-20°С, при прояснениях, преимущественно по северной половине страны морозы усилятся до -21..-24°С. По югу страны температура воздуха не превысит -8..-12°С; максимальная температура воздуха днем в основном составит-7..-12°С, в юго-западных районах -4..-5°С.

24 февраля Беларусь останется во власти холодного арктического воздуха, при этом скажется влияние атмосферного фронта. Это вызовет на большей части территории страны снег, слабую метель. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -10°С по юго-западу до -20°С по северо-востоку страны, при прояснениях, в северо-восточных районах морозы окрепнут до -21..-24°С; максимальная температура воздуха днем -7..14°С.