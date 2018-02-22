«А чего у вас цены кусаются?» Карикатура
Иллюстрация к выступлению министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
Тот заявил на прошлой неделе:
– Ряд программ по демонополизации экономики остался лишь на бумаге. На практике это привело к потере доли рынка белорусских товаров в странах ЕАЭС и к потере внутреннего рынка. Мы стали проигрывать дома по цене и по качеству.
Рисунок Василия Почицкого, Белгазета
«Белорусский Левиафан держится на гигантском секторе госпредприятий»
Главное