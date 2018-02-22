Монастырь в Толочине «поменялся» строениями с милицией: здание за $ 500 тысяч — на старое

На портале Pravo.by появилось постановление Совета министров №137 со списком имущества, которое государство принимает на свой баланс. Одним из пунктов там значится здание в Толочине, которое находится по улице Тракторная 34А.

Оно из собственности православной церкви перешло под оперативное управление местным Департаментом охраны МВД.

Что это за здание? Оно было построено в конце 2017 года и принадлежало Свято-Покровскому женскому монастырю. Площадь здания — 453,4 квадратных метра. Оно включает в себя два этажа, есть подвал, гараж и вольер.

Здание стоимостью 500 тысяч долларов возникло в рамках капитального ремонта монастыря, возведение велось за счет церкви и пожертвований, вот как описывала его строительство одна из монахинь для толочинской местной газеты:

«Если достроим, увидите в нем и черты православного зодчества. Это будущий дом для наших гостей, в нем будут помещения для отдыха и работы, проведения встреч, семинаров, занятий. И пекарня, обязательно. Дайте времени, накормим город вкусным монастырским хлебом и сладкой сдобой».

Здание Департамента охраны МВД в Толочине, фото vitebsk.ohrana.gov.by

Почему же, при таких планах монастырь вдруг да и передал милиции свою недвижимость?

Мы спросили об этом у настоятельницы монастыря.

«Пока еще ничего не передается… Ну и что, что указ? Вот когда генералы приедут принимать это все, тогда я смогу говорить», — сказала женщина. — В связи с чем передаем? Мы меняемся зданиями. Ну и что, что сами строили? И они свое сами строили. Обмен равнозначный, я считаю», — добавила настоятельница.

Вероятно, теперь на баланс монастыря перейдет находящееся поблизости старое здание, в котором размещается в настоящее время Департамент охраны, а милиционеры переедут в новое.

Площадь старого здания — 219 квадратных метров, вместе с ним передается и несколько дополнительных служебных помещений, поэтому в общем выходит примерно равная площадь.

Как нам стало известно, решение об обмене принималось на уровне министра внутренних дел Игорь Шуневич и митрополита Павла, местным милиционерам только довели приказ переехать.