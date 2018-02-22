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22.02.2018
Салiдарнасць
Следует ли Лукашенко писать письма МОК?

В рамках проекта «Дуэль» два автора с разных позиций комментируют заявления главы государства по поводу фристайла.

Антон Кушнир, наконец-то, высказался по поводу судей, не пустивших его в финал соревнований на Олимпиаде в Пхенчхане. Помимо предсказуемого возмущения арбитражем фристайлист сделал книксен перед Александром Лукашенко, направившим письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху по этому поводу.

— Я, конечно, поражен и благодарен Александру Григорьевичу, который очень достойно отстоял честь страны, поддержал нашу команду, меня. Это было по-мужски, по-настоящему. Большой, низкий поклон ему, — заявил Кушнир в интервью «Беларусь 1».

Вероника Белова: Требуя честных результатов, посмотрите вначале на свои выборы

Грозное послание президенту МОК от Александра Лукашенко вызывает некоторое недоумение. А дело ли это президента писать такие письма спортивным комитетам?

Я не буду сейчас рассуждать о том, заслуженно или не заслуженно поставили арбитры оценки нашему фристайлисту. Некоторые вообще уже успели обвинить судейскую коллегию в том, что они отобрали «золото» Олимпиады у Беларуси, словно факт победы Антона Кушнира тут даже не обсуждается.

Да, обидно. Да, хотелось бы иначе. Но одно дело реакция болельщиков, и совсем другое — президента страны.

— Мне пришлось ночью поднять по тревоге МИД, задействовать посольство в Республике Корея. Направить немедленно правительственную телеграмму в адрес Баха. Высказал ему все, как я думаю, в мягкой форме, — описывал свою реакцию Александр Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркнул, что претензии в адрес руководства МОК были подписаны им не только как президентом Национального олимпийского комитета, но и как главой государства.

И вот это как раз самое главное. Естественно, Национальный олимпийский комитет может и должен реагировать на нарушения, которые, как ему кажется, имели место быть с их спортсменами. Но вряд ли поднимая для этого «ночью по тревоге МИД» и посольство.

Какая, скажите, была необходимость у президента НОК устраивать такой кипиш? Высказать свое «фи» можно было бы и в более сдержанной форме, собравшись с мыслями и подобрав нужные для этого слова и соблюдя процедуры. Ведь рассчитывать на то, что, получив такое письмо, в Южной Корее тут же срочно аннулируют все оценки и проведут для Беларуси отдельную Олимпиаду, чтобы наш фристайлист смог-таки завоевать (может быть) свое золото, не приходилось.

Реакция Александра Лукашенко говорит лишь об одном. Привыкший действовать единолично и устанавливать порядки и законы в своей стране, он пытается распространять эти «правила игры» и за ее пределами.

Взяв в Беларуси под свой контроль все сферы от картошки до родов, карая провинившихся и милуя покаявшихся, Лукашенко вдруг решил, что и весь остальной мир должен благоговейно пасть ниц, озаботившись его душевным равновесием. И нечего спать МОК, когда тут Александр Григорьевич в гневе!

Возможно, кто-то скажет, что так белорусский лидер отстаивает честь страны, и спорт – это тоже политика. Но честь стране делают не спортивные победы, а уровень жизни их граждан. Та же Литва вообще не имеет ни одной олимпийской медали зимних игр, но это ей не мешает быть уважаемой демократической страной, чьи граждане живут явно богаче «олимпийских» белорусов. Да и жители Лихтенштейна без единого олимпийского рекорда вряд ли чувствуют себя ущербными.

Проблема Лукашенко в том, что такими вот письмами он не только не отстаивает честь страны, но еще больше марает ее авторитет как демократического свободного государства. Требуя честных результатов, посмотрите вначале на свои выборы.

Сергей Синица: Сальто Лукашенко

«Требуя честных результатов, посмотрите вначале на свои выборы». Полностью подписываюсь под этим тезисом.

Но всё же на историю с обращением Лукашенко в МОК можно взглянуть и под другим углом. Свое политическое сальто с тремя винтами глава Беларуси на этот раз исполнил весьма эффектно.

На выходе с избирательного участка руководитель страны не без изящества перевел стрелки с унылых псевдовыборов, которые мало кому интересны, на тему, которая в тот момент обсуждалась в обществе куда более эмоционально. Насколько это у него получилось?

Весьма показательными в этом смысле являются результаты опроса на «Трибуне». Читателям было предложено высказаться на тему «Лукашенко заступился за Кушнира. Красавчик?». Ответы на данный момент распределились так:

Да, наш президент всегда красавчик – 19%

Да, в этой ситуации красавчик – 50%

Не его это дело – 31%

Конечно, это нельзя считать репрезентативным исследованием. Но всё же большинство участников опроса в этом случае поддержало главу государства.

Кстати, Лукашенко сам признал: «Я не думаю, что будет принято решение в нашу пользу». Зачем тогда всё это? Затем, что Олимпиадой в Корее большой спорт не заканчивается. И показать зубы стоило, чтобы в будущем лишний раз задумались: стоит «топить» белорусов на соревнованиях или ну его? Поэтому иногда лучше говорить, чем жевать.

«Дуэль»: Нужен ли нам такой хоккей?

 
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