Романчук: «Наши убыточные предприятия продолжают падать в цене»

Эксперты рассказали, что ждет приватизацию в Беларуси при сохранении нынешних правил игры.

Госкомитет по имуществу определил перечень из 43 предприятий для приватизации в 2018 году. По словам главы ведомства Александра Гаева, речь идет об обновленном перечне, который в определенной степени повторяет состав предприятий, которые были включены в список предыдущего года.

Глава Госкомимущества рассказал о пилотном списке из 22 предприятий, в акционерный капитал которых в прошлом году предлагалось войти китайским инвесторам. По словам чиновника, большого интереса с их стороны проявлено не было.

— В отношении «Гомсельмаша» проводились переговоры, но пока они к результату не привели, — пояснил Александр Гаев.

Как сообщала ранее правительственная газета «Рэспубліка», китайские инвесторы выступили со встречными предложениями, которые оказались неприемлемыми для белорусской стороны: замена администрации «Гомсельмаша» китайскими специалистами, отказ от долгов предприятия и сокращение персонала минимум на треть.

Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что в первую очередь правительству нужно сделать все, чтобы активами белорусских предприятий заинтересовались сами белорусы. Экономист негативно оценивает подход властей к приватизации и привлечению инвесторов:

— Оценка активов правительством абсолютна неадекватна. История ничему не учит наши власти. Были ведь попытки по нескольким предприятиям с участием Европейского банка реконструкции и развития. И ничего не вышло.

По мнению собеседника, с китайскими инвесторами, при сохранении старых подходов к приватизации и инвестированию, правительство получит такой же результат.

По словам эксперта, китайские инвесторы считаются одними из самых жестких переговорщиков. Они работают по законам рынка и ориентированы исключительно на получение прибыли.

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