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Политика
21.02.2018
Весна
Активист, который проголосовал на трех разных участках, обратился в Следственный комитет

Активист Денис Кравчук, который во время досрочного голосования смог проголосовать три раза на трех различных участках, с помощью юристов ПЦ «Весна» направил заявление в управление Следственного комитета по Минску с просьбой провести проверку действий участковых избирательных комиссий.

Денис Кравчук. Фото euroradio.fm

По словам Дениса Кравчука, о механизме фальсификации результатов выборов путем многократного голосования граждан ему стало известно из социальных сетей. Он узнал о так называемом «секретном коде» 000-179, который карандашом вписывался в паспорт на странице со штампом регистрации и будто бы давал возможность его владельцу получать бюллетени на определенных избирательных участках независимо от места регистрации.

Активист решил проверить данную информацию и в случае, если она подтвердится, обратиться в правоохранительные органы. Он написал в своем паспорте этот «секретный код» и пошел на избирательный участок, который располагался в гимназии №4 в Кунцевщине. Хотя Кравчук не имеет минской регистрации, ему без проблем выдали бюллетень и попросили расписаться напротив чужой фамилию. На полученном бюллетене активист поставил две галочки и попросил комиссию заменить испорченный бюллетень. Комиссия легко это сделала.

На следующих двух участках история повторилась. На участке в школе №185 и на участке №73 (ул. Кунцевщина, 20) после предъявления паспорта с кодом Кравчуку без проблем выдавали бюллетени и предлагали расписаться напротив других фамилий.

«На последнем участке №73 я обратился к члену комиссии с вопросом, законна ли вообще выдача мне бюллетеня. Председатель начала оправдываться и говорить, что меня внесут в какой-то дополнительный список избирателей данного участка, а также позвонят на участок по месту моей регистрации (к.п. Нарочь) и «открепят» меня оттуда. Следует отметить, что и эта предложенная комиссией процедура является незаконной», - отмечает в своей жалобе Денис Кравчук.

Ради доказательств фальсификаций Кравчук сохранил все три бюллетеня, выданные комиссиями, а также снимал весь процесс на видео.

Активист считает, что бюллетени были выданы ему незаконно, и члены комиссии делали это умышленно, по предварительному сговору с неизвестными лицами, с целью фальсификации результатов голосования.

Статья 192 Уголовного кодекса РБ предусматривает ответственность лиц, которые нарушают тайну голосования, либо занимаются подделкой документов по выборам, либо осуществляют заведомо неправильный подсчет голосов или иное искажение результатов голосования. В данном случае осуществлялось искажение результатов голосования путем выдачи лишних бюллетеней.

В своем заявлении в Следственный комитет Денис Кравчук просит провести проверку указанных им сведений и, при наличии оснований, возбудить уголовное дело в отношении причастных к нарушениям лиц.

 
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