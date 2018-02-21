Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников — о миротворческом зуде официального Минска, который «все более рискует выйти боком».

Андрей Поротников

«Если пару месяцев назад в Киеве угрозу того, что под видом белорусских миротворцев на Донбасс войдут переодетые россияне, обсуждали в негосударственных кругах и скорее как конспирологию, то сейчас об этом говорят уже в чиновных кабинетах. На уровне замминистра как минимум, - пишет Андрей Поротников в Фейсбуке. — При этом ссылаются на самих белорусских чиновников: Министр обороны Равков утверждает, что у нас есть 100 миротворцев; Лукашенко готов отправить 10 000. Откуда возьмутся недостающие 9900? Из России!».

В данном случае политолог имел в виду заявление Лукашенко о миротворческой деятельности, сделанное в день выборов депутатов местных советов 18 февраля.

— Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь… В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию, — заявил глава Беларуси.

По мнению Поротникова, в данном случае Лукашенко продемонстрировал свое непонимание сути миротворческих миссий.

«Он думает, что достаточно иметь части постоянной готовности, которые способны в сжатые сроки выдвинуться в заданный район, чтобы заявить их в качестве миротворцев. А подготовка, стандарты и прочее — такие мелочи....» — заключил Андрей Поротников.