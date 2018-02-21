Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Дашкевіч: «Кожнае маё «пажалуйста» і «спасіба» на крок набліжае да прадказанай ЮНЕСКА смерці беларускай мовы»
Активист, который проголосовал на трех разных участках, обратился в Следственный комитет
«Белтопгаз» предлагает ввести единый тариф на газ летом и зимой
Сирота из Гродно четыре года живет в лесу
Беларускамоўны бразілец: «Цяпер нават смешна думаць, што калісьці мы з жонкай размаўлялі па-руску»
Кирилл Серебренников: «Я полгода не видел родителей. И вот вчера был на кремации матери»
Правозащитница Елена Тонкачёва возвращается в Беларусь после трехлетней высылки
Гiсторыя неўролага, якая праводзiць медагляды кiроўцаў па-беларуску
Шендерович: «Как какая-нибудь беда – так Путин сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом»
Сервис Яндекс.Транспорт заработал в 11 городах Беларуси. Но не в Гомеле
Ученые признали алкоголь основной причиной слабоумия
Форумчане перефразировали Лукашенко
Лукашенко: «Дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки»
«Детские» деньги в Литве могут увеличиться до 50 евро
«Вы будзеце ляжаць у псіхушцы»: незалежнай дэпутатцы з Гомельшчыны пагражалі з тэлефона аблвыканкама
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Лукашенко пришел в буфет со своей шоколадкой
Чокнуться с Ермошиной
Почему проект Geely обречен на провал
«Так выглядит бесправное и безвольное, запуганное и рьяно выслуживающееся общество»
«Доверие к власти на высоком уровне» и еще 6 перлов директора Института социологии
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мать погибшего вагнеровца: «Чем мой сын хуже»
На выборах в Орше глава участковой комиссии захватила заложников
Романчук нашел, где взять полмиллиарда долларов для удвоения зарплаты учителей
Растаев: «В ваших фальсификациях выборов не обнаружено»
«Вам не стыдно?» На избирательный участок пришла Белочка
Алімпійская чэмпіёнка Гуськова жыве ў адным пакоі з бацькамі
Американцы разгромили российских наемников с согласия Кремля?
Версия: «Захарова – «колхоз», но сельские работники такого обидного сравнения не заслужили»
Зачем керлингисту из России понадобился мельдоний
Журналистка — Равкову: «Общественную кампанию раздувают не журналисты, а висящий в петле солдат»
«Судьи свели с нами счеты. Абсолютный беспредел»
ЧВК Вагнера — все, что вы хотели знать о России Путина
«Убежден, что я выиграл». Молодой кандидат из Могилева заявил о нарушениях на выборах
«Осталось только картошку, рапс и тракторы у Китая купить»
Дмитрий Быков: «От Минска и до Астаны, от БАМа до алтайской трассы — повсюду слово «пацаны» синоним гопнической массы»
Чалавек прагаласаваў на двух участках у Менску. І ў яго атрымалася. Відэафакт
«Александр Григорьевич повторил то, что сделал Иван Грозный»
Гісторыя аднаго фота: першы ўрад БНР
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Оператора «Белсата» привезли в суд с большой шишкой на лбу
Стремящаяся ввысь. 10 фактов об олимпийской чемпионке Анне Гуськовой
Кобяков засветился на выборах с женой
У фигуристки, претендующей на золото, во время выступления обнажилась грудь
Лукашенко с Кочановой в буфете
12 подружек Sports Illustrated Swimsuit
Сара едет. В Перу!
Календарь Craneship на 2018-й: Pirelli нервно курит в тамбуре
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Комментарии
21.02.2018
Салiдарнасць
Реплика дня. «Откуда Лукашенко возьмет недостающих 9900 миротворцев? Из России!»

Руководитель проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников — о миротворческом зуде официального Минска, который «все более рискует выйти боком».

Андрей Поротников

«Если пару месяцев назад в Киеве угрозу того, что под видом белорусских  миротворцев на Донбасс войдут переодетые россияне, обсуждали в негосударственных кругах и скорее как конспирологию, то сейчас об этом говорят уже в чиновных кабинетах. На уровне замминистра как минимум, - пишет Андрей Поротников в Фейсбуке. — При этом ссылаются на самих белорусских чиновников: Министр обороны Равков утверждает, что у нас есть 100 миротворцев; Лукашенко готов отправить 10 000. Откуда возьмутся недостающие 9900? Из России!».

В данном случае политолог имел в виду заявление Лукашенко о миротворческой деятельности, сделанное в день выборов депутатов местных советов 18 февраля.

— Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь… В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию, — заявил глава Беларуси.

По мнению Поротникова, в данном случае Лукашенко продемонстрировал свое непонимание сути миротворческих миссий.

«Он думает, что достаточно иметь части постоянной готовности, которые способны в сжатые сроки выдвинуться в заданный район, чтобы заявить их в качестве миротворцев. А подготовка, стандарты и прочее — такие мелочи....» — заключил Андрей Поротников.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:16)
Главное
«І якія ангельскія словы ты вывучыў?» – «Дзякуй і да пабачэння!»
Цифра дня. «Самый работящий район» Беларуси показал выдающуюся явку
Как выбирали «главных по стране»?
«Оказывается, существует черный ход, через который можно пройти к Лукашенко»
Фото эффектной сотрудницы избирательной комиссии из Могилева порвали интернет
Дашкевіч: «Кожнае маё «пажалуйста» і «спасіба» на крок набліжае да прадказанай ЮНЕСКА смерці беларускай мовы»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY