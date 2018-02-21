Сирота из Гродно четыре года живет в лесу

Голубоглазой брюнетке Марии 29 лет. Последние 4 года она живет в лесу на окраине Гродно. Себя девушка бомжом не считает, хоть и не имеет документов.

Несколько раз бездомная пыталась восстановить свои права в обществе и устроить нормальную жизнь. Но оказалось, что сделать это непросто.

После учёбы нормальная жизнь закончилась

Мария родилась в Гродно на улице Пушкина в 1989 году. Её родители были алкоголиками и их лишили родительских прав. Семейную квартиру они пропили, а четверо детей попали в детские дома.

— Я попала в Понемуньский детский дом. А оттуда меня в 10 лет перевели в Дятловскую школу-интернат, — рассказывает Мария. — После школы я поступила в Гродненский технологический колледж. Ещё у своего воспитателя я спрашивала: куда мне поступать и кем мне быть в этой жизни? Предложили учиться на цветовода-озеленителя. В итоге и пошла туда, что в будущем оказалось ошибкой».

Закончив колледж, Мария получила свободное распределение и по специальности не работала. Устроилась на одно из предприятий города, зарабатывала поначалу нормально. Когда начались трудности с зарплатой, ей пришлось уйти.

— Уже в то время я начинала жить по блатхатам-впискам, так как жить было негде. Именно тогда, в 18 лет, закончилась моя нормальная жизнь.

Дали квартиру в Святске, а работу дать забыли

Мария рассказывает, что государство по закону должно было дать ей как сироте квартиру. Но случилось это немного позже и при странных обстоятельствах, когда девушка уже потеряла работу в Гродно. Марии предложили переехать в Святск.

— Всем сиротам государство у нас помогает. Я тоже ждала этой помощи. Одно время я подрабатывала в православной епархии и мне должны были предложить благоустроенное жильё в каком-нибудь Скиделе. Именно там моему брату дали собственное жилье.

Но мне дали почему-то арендную квартиру в Святске, только с одной газовой плитой. Почему не в Гродно? Потому что я прописана была в районе, а статус сироты зафиксирован в Понемуньском детском доме. В Святске мне обещали работу, но, конечно же, я её там не нашла. Даже подъёмных государство не выдало. Пришлось выживать в этой деревне: помогать бабушкам. Они мне за уборку давали продукты. Даже потом плиту пришлось обменять на продукты.

«Спим в палатке, выглядим хорошо»

Надолго в Святске Мария не задержалась. За государственную квартиру, в которой никто не был прописан, платить ей было нечем. Росла задолженность и девушку в итоге выселили. На сегодняшний день на Марии висит долг за квартиру — порядка 1200 рублей.

— После Святска, я жила на «блатхатах» в Гродно, а после в лесах города и так уже около четырёх лет вместе со своим парнем. Сначала возле Старого моста на пригорке в шалаше жили, даже милиция приходила на экскурсии, смеялась над нами. Пытались ли они мне помочь? Ну конечно, штрафом.

После мы вынуждены были уйти на окраину города, где и живем сейчас. Спим в палатке, выглядим хорошо. Стараемся быть похожими на людей, хоть и по мусоркам лазим и выпиваем иногда. Вернуться к хорошей жизни всегда хочется, но вот сделать документы мне сейчас сложно, а для меня это важно.

Я просто не знаю, куда мне идти и у кого просить о помощи. Я как-то пыталась ходить по кабинетам, чтобы восстановить паспорт, но меня все перенаправляли. Я даже к мэру Козелкову попала на приём, но даже он не смог мне помочь. Ходила и в колледж, чтобы заверить документы, но и они не помогли, хоть я там и училась.

Чтобы ездить в Дятлово, где был интернат, и где тоже можно что-то узнать, нужны деньги. А их у Марии нет.

«Ночь — это наше время»

Выживает пара благодаря сбору металла. Почти каждую ночь они выходят на поиски сырья, а утром везут сдавать найденные «сокровища».

— Работаем мы исключительно ночью. Ходим по району и ищем металл. Днём отдыхаем, а ночь — это наше время. В неделю на двоих можем заработать 20 рублей. Деньги в первую очередь тратим на продукты и различные нужды. Я постоянно пополняю баланс на телефоне — по вечерам с парнем мы смотрим видео на Youtube.

Выпивку тоже покупаем, но не постоянно. Себя алкоголиком я назвать не могу, у меня нет зависимости. Вот, например, когда в лесу холодно, то выпить можно, как и на празднике каком-нибудь.

Мы — обычные люди, которые живут в лесу. У нас есть аккуратная одежда на выход в город, которую мы прячем. А повседневная одежда у нас такая, в которой можно работать. Есть люди, которые помогают мне, как работой, так и средствами. Я им очень благодарна.

Не та жизнь, о которой мечтала

Девушка к лесу уже привыкла, но раньше она не могла даже представить себе такой жизни. Летом, когда Марию видят в лесу, многие принимают ее за отдыхающую. Зимой девушка намного чаще может услышать в свой адрес слово «бомж». Чаще всего так её называют подростки.

— Нас никто не обижает, и мы можем за себя постоять. Мы не мусорим в лесу, всегда стараемся поддерживать порядок. Для меня это важно, я люблю чистоту. Когда нам холодно, мы разжигаем костёр и делаем чай. Телефон заряжаю на заправках или в магазинах. Моюсь полностью раз в месяц в городской бане. Палатка у нас хорошая, не промокает, её подарил нам мой друг. Спать ночью в лесу в ней не страшно, но иногда побаиваешься в грозу и в сильный ветер, чтобы ничего не упало.

Мария себя бомжом не считает и будет пытаться восстановить свои права в обществе. Девушка надеется на поддержку государства.

«Сейчас хотя бы дворником устроиться…»

Мария мечтает сделать документы и устроить свою жизнь. Для девушки важно найти работу, получать зарплату и найти жильё. Она даже готова уехать в деревню и там работать, потому что главное для неё — это снова стать обычным человеком.

— Сегодня для меня главная задача — сделать паспорт. Без него я даже не могу пойти к врачу, а были такие моменты, что нужно было срочно попасть на прием, но никто не хотел мне помогать. Сейчас, благодаря неравнодушным людям, я снова попробую восстановить документы, потому что хочу нормально жить.

По специальности я не смогу работать. Это была моя ошибка — пойти учиться на озеленителя. В детстве я мечтала стать милиционером, а после хирургом. Сейчас хотя бы дворником устроиться…