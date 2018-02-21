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21.02.2018
Meduza
Американец рассказал, как собирался устроить стрельбу в школе — и почему не стал этого делать

«Я почти устроил стрельбу в своей школе. Я ничего не сделал, я никому не причинил зла. Но в 1996 году я чуть было не совершил самое страшное».

Так начинается открытое письмо обычного жителя Денвера Аарона Старка, которое он отправил на местный телеканал KUSA. Мужчина добавил, что рассказать свою историю его подтолкнула реакция его семьи на массовое убийство в школе Флориды 14 февраля. Его жена и дочь не могли понять, как убийца мог до такого дойти. «К сожалению, я знаю как», — написал Cтарк.

Импровизированный мемориал жертвам массового убийства в школе во Флориде, случившегося 14 февраля 2018 года. Фото JohnMcCall/ SunSentinel/ TNS/ SipaUSA/ Scanpix/ LETA

Старк рассказывает, что у него было «очень хаотичное и жестокое детство»: его семья часто переезжала с места на место, и больше всего ему доставалось от самых близких людей. В школе он был изгоем — полным, застенчивым и ранимым подростком. К тому же, как он вспоминает, от него плохо пахло, так как у него неделями не было чистой одежды или возможности сходить в душ. Над Старком постоянно издевались и травили его — за внешний вид, за то, что он был «умником» и не занимался спортом.

— Меня переполнял гнев, и я начал прятать оружие везде, где часто бывал. Ножи, палки, заточки, кастеты и всякое такое. Чтобы у меня всегда под рукой что-то было.

По его словам, Старк написал письмо не чтобы оправдать стрельбу в школах, а чтобы показать, что подростковое насилие — это сложная и комплексная проблема. По его словам, люди часто объясняют подобные трагедии какой-то одной причиной: психическими проблемами, влиянием видеоигр и фильмов, либо просто называют убийц придурками. Он говорит, что действительно страдал от депрессии и был на грани самоубийства. Однако его одноклассников и его самого спасло то, что у него не было доступа к огнестрельному оружию: «Да, людей убивают не ружья, а люди. Но люди с ружьями убивают множество людей». Письмо Старка завершается цитатой из The Beatles: «Любовь — это все, что нам нужно».

Стрельба во Флориде: рассказ школьника-очевидца

В эфире телеканала NBC Старк рассказал подробности своей истории — и сообщил, что просто изменением правил продажи оружия проблему не решить. По его мнению, бессмысленно пытаться выявить «опасных подростков» и изолировать их; вместо этого надо с ними работать, дать им почувствовать, что в их жизни есть смысл.

— Если бы у меня было ружье, я бы стал убийцей. Но если бы меня любили, мне бы не понадобилось ружье.

Старк рассказал, как однажды, когда он уже думал совершить самоубийство, ему внезапно позвонила подруга и позвала в гости: оказалось, что друзья, даже не подозревая о его состоянии, сделали для него секретную вечеринку и испекли пирог.

— Единственное, что вытащило меня, — это настоящая дружба, — сказал мужчина; он убежден, что если бы не этот случай, то его бы не было в живых.

Старк добавил, что долго боролся с депрессией, но сейчас он счастливый семьянин.

Директор Центра по предотвращению травли Университета Баффало Аманда Никерсон отметила в комментарии NBC, что обращение Аарона Старка затрагивает два важных аспекта, влияющих на подростковое насилие: бесчувствие окружающих и ощущение изолированности. «Это письмо написано с позиции человека, который был в подобной ситуации и способен проанализировать, что его остановило и что нам делать».

— Аарон написал это не для того, чтобы привлечь внимание. Он сделал это, чтобы помочь хотя бы одному человеку, который подумывает о чем-то подобном, — прокомментировала письмо Старка редакция телеканала KUSA.

«Он погиб, защищая других». Футбольный тренер из школы во Флориде заслонил собой детей от пуль

 
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