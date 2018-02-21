Кто может стать новым министром спорта?

Если увольнение Александра Шамко с поста министра спорта и стало неожиданным, то скорее потому, что случилось на первой же неделе Олимпиады в Пхенчхане.

Но вообще молва выпроваживала генерала из спортивного ведомства и ранее, и даже назывались его вероятные сменщики. А пока обязанности министра спорта и туризма исполняет первый заместитель Вячеслав Дурнов, SPORT.TUT.BY прикинул, кто может занять вакантное место.

Вадим Девятовский

В 2010 году известный метатель молота Вадим Девятовский и его не менее именитый товарищ по сборной Беларуси Иван Тихон после двухлетней изнурительной тяжбы с Международным олимпийским комитетом сумели вернуть себе медали пекинских Игр-2008 и добиться отмены дисквалификации. Но из-за травмы спины на Олимпиаду-2012 в Лондон Девятовский не поехал. Позже он стал депутатом Палаты представителей Национального собрания, участвовал в доработке нового закона о спорте.

Вадим Девятовский. Фото Евгений Ерчак, TUT.BY

А летом 2014-го Девятовский едва не возглавил Федерацию хоккея Беларуси. О неизбежности этого события говорилось не только в СМИ, такую вероятность не отрицал и сам кандидат, выдвинутый на пост минским «Динамо».

Но что-то пошло не так, и сроки отчетно-выборной конференции все отодвигались и отодвигались. В итоге вместо хоккейной Девятовский возглавил федерацию легкой атлетики. Которая ему, несомненно, ближе.

С приходом нового руководителя деятельность БФЛА стала, по крайней мере, более открытой. Легкую атлетику начали активнее освещать СМИ, появились такие интересные и полезные проекты, как «300 талантов для Королевы». А для лучших спортсменов сезона организовали ежегодную церемонию награждения, напоминающую вручение «Оскаров».

40-летний Девятовский активно контактирует с представителями международной, европейской федераций, а также с коллегами других стран. Причем благодаря познаниям в английском может общаться с иностранцами без переводчика.

Кроме того, Беларусь стала претендовать на проведение топ-турниров по легкой атлетике. Минск был близок к тому, чтобы получить ЧЕ-2019 в помещении, но это соревнование досталось голландскому Аппельдорну. Белорусам же доверили Кубок Европы по бегу на 10 000 м, состоявшийся в 2017 году в столице, а также первый в истории легкоатлетический матч Европа — США, который 9−10 сентября 2019 года должен пройти на реконструированном стадионе «Динамо».

Еще одним знаковым событием стало ежегодное проведение в Минске полумарафона. Вадима Девятовского называют идейным вдохновителем этого проекта. В сентябре 2017 полумарафон собрал 30 тысяч участников.

Министерское кресло Девятовскому предрекали еще после президентских выборов 2015 года. Но сам Вадим Анатольевич тогда скромничал: «Честно говоря, впервые об этом слышу. Конечно, таких амбиций и планов у меня нет. Мне очень нравится моя нынешняя работа. Я чувствую, что приношу пользу и своему городу, и стране».

Говорят, в кулуарах уже можно услышать такие слова в адрес Девятовского: «Смотрите, а ведь растет новый министр спорта!» Александр Шамко в интервью SPORT.TUT.BY признавался, что такие разговоры его не раздражают.

— Отвечу словами из песни: «Придут честолюбивые дублеры, дай Бог им лучше нашего сыграть». Если после меня министерство возглавит человек из спорта, буду рад этому. Пять-шесть человек спокойно вижу в этой роли, — говорил Шамко. Правда, своих кандидатов тогда не назвал.

В общем, если курс на привлечение к руководству отраслью известных спортсменов, наметившийся весной 2017-го, резко не поменяется, равнозначную Девятовскому кандидатуру в министерское кресло отыскать будет непросто.

Вот только на кого Девятовский в случае назначения министром спорта оставит начавшую оживать легкую атлетику? Будучи у руля Минспорта, можно, конечно, продолжать уделять большое внимание любимому виду спорта. Но в таком случае не избежать ревности и упреков от представителей других видов. И это, пожалуй, главный минус этого кандидата.

Вячеслав Дурнов

Утвержденный 27 января 2017 года Александром Лукашенко первый замминистра спорта и туризма Вячеслав Дурнов уже больше года на новом посту, но все еще мало знаком широкой публике. После назначения в Минспорта он не стремился быть на виду и не делал громких заявлений.

Как и Девятовский, Дурнов тоже бывший спортсмен, многократный медалист чемпионатов мира и Европы по воднолыжному спорту. Заслуженный мастер спорта. Так же, как и Девятовский, перебрался в столицу из Новополоцка.

Вячеслав Дурнов. Фото psu.by

Ну и еще любопытный факт: до назначения в Минспорта первый замминистра пять лет был подчиненным Натальи Кочановой — нынешней главы Администрации президента. Это было в период с 2009-го по 2014 год, когда Кочанова возглавляла Новополоцкий горисполком.

Известно, что Вячеслав Дурнов окончил Новополоцкий политехнический институт и семь лет числился инженером на «Полимире». После завершения карьеры спортсмена был тренером, а затем — директором детско-юношеской школы олимпийского резерва в Новополоцке. Окончил также Академию управления при президенте Беларуси.

В 2009 году Дурнов стал начальником отдела физкультуры, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома, а спустя год — заместителем председателя горисполкома. Все это время, до 2014 года, Новополоцкий горисполком возглавляла Наталья Кочанова. В 2014-м Дурнов стал руководить Новополоцким городским Советом депутатов, а в 2017-м его перевели в Минск.

Назначение Дурнова первым замминистра спорта предваряла занятная история. Еще за пару недель до вступления в должность, 12 января, эту кадровую перестановку анонсировал «Прессбол». Однако тогда в Минспорта информацию опровергли, даже предложив извиниться перед тогдашним первым замом Александром Гагиевым. Правда, уже 27 января о назначении Дурнова было объявлено официально.

Сложно сказать, насколько реально за год вникнуть в нюансы управления спортивным ведомством, пусть даже и бывшему спортсмену-воднолыжнику. Но и случайным новополоцкое кадровое подкрепление в Минспорта не выглядит.

Наталья Петкевич

Незадолго до переезда в Минск Вячеслава Дурнова, в декабре 2016 года, «Народная воля» сообщила о том, что одним из кандидатов на кресло министра спорта является экс-замглавы Администрации президента Наталья Петкевич.

После того как в 2014 году она покинула пост помощника Александра Лукашенко, о Наталье Петкевич долгое время ничего не было слышно. А в 2015 году стало известно, что экс-чиновница возглавила компанию «Шантэр», занимающуюся туристическим бизнесом. Одним из владельцев предприятия является бизнесмен Александр Шакутин.

Будучи помощником президента, в интервью TUT.BY Наталья Петкевич рассказывала, как держит себя в форме. И отмечала, что в субботу и воскресенье спортивные тренировки у нее начинались в 6 утра. Тогда же с помощью инструктора она осваивала горные лыжи, по выходным играла в теннис и каталась на лошадях.

Ну, а на заметных спортивных событиях «железную леди» белорусской политики нередко можно увидеть и нынче.

Были времена, когда едва ли не для каждого более или менее значимого чиновника в стране полагалась дополнительная нагрузка в виде кураторства над каким-либо видом спорта. Наталье Петкевич выпала федерация горнолыжного спорта и сноуборда, которой она руководила с 2007 по 2014 год. А в 2008 году Петкевич возглавила еще и Белорусский лыжный союз, который объединяет атлетов по 6 видам спорта — лыжным гонкам, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, фристайлу, горным лыжам и сноуборду.

— В Беларуси, которая является страной с равнинным ландшафтом, имеются тем не менее отличные условия для развития горнолыжного спорта. У нас есть немало горнолыжных баз хорошего уровня, включая «Красную поляну» в Сочи. Не использовать их потенциал преступно, — сказала Наталья Петкевич, заступая на пост руководителя горнолыжной федерации.

Тогда же Наталья Петкевич выразила надежду, что уже через несколько лет белорусские атлеты в этом виде спорта улучшат свои результаты на крупных международных соревнованиях.

В 2009 году в Минске открылся горнолыжный центр «Солнечная долина», который, правда, далеко не сразу заработал на полную мощность. В меру возможностей в условиях белорусского климата развивались и другие горнолыжные комплексы страны.

А вот что касается результатов спортсменов… На мировом уровне белорусских горнолыжников пока нельзя отнести даже к середнякам. В таких престижных стартах, как Кубок мира, уже само участие для них — большое событие, где главной задачей является доехать до финиша. А если еще получится набрать очки — то и вовсе огромный праздник.

Хотя на менее масштабных турнирах 28-летней уроженке Санкт-Петербурга Марии Шкановой иногда удается финишировать на призовых местах. Еще Шканова может похвастать четырьмя медалями Универсиад. Причем в 2017-м в Алматы ей удалось взять сразу три награды, среди них и золото в слаломе.

Еще один уроженец Питера Юрий Данилочкин на чемпионатах мира как-то сумел занять вполне достойное место, став 20-м в комбинации на ЧМ-2013. А на Универсиаде однажды был седьмым.

Впрочем, очевидно, что даже за десять лет практически с нуля вырастить горнолыжников высокого класса в стране с равнинным ландшафтом нереально. И появятся ли когда-нибудь классные горнолыжники из местных воспитанников — большой вопрос.

Николай Ананьев

68-летний Николай Ананьев за свою долгую карьеру в спортивной отрасли занимал много высоких должностей. Будучи помощником президента по вопросам спорта, он возглавлял белорусскую делегацию еще на Олимпиаде-1998 в Нагано.

Николай Ананьев рядом с Александром Лукашенко на трибунах во время Олимпиады-1998 в Нагано. Фото Reuters

Вскоре после возвращения из Японии Николай Ананьев стал министром спорта. Третьим по счету в истории суверенной Беларуси. Правда, задержался он на этом посту чуть больше года. Ананьев конфликтовал со своими заместителями Сергеем Тетериным и Александром Григоровым. А затем против него было возбуждено уголовное дело. Правда, обвинений Ананьеву так и не предъявили, но министерский портфель пришлось уступить Евгению Ворсину, который руководил ведомством с апреля 1999-го до января 2003-го.

Ну, а вражда Ананьева с Александром Григоровым вышла на новый виток в 2005 году. Когда Григоров стал министром спорта, Ананьев, занимавший в то время пост директора РГУОР, эту сферу все же покинул, несмотря на письмо сотрудников училища олимпийского резерва в защиту шефа, которое они направили президенту. Ананьев перешел в Управление капитального строительства Мингорисполкома.

Впрочем, когда началось возведение «Минск-Арены», именно Ананьев был назначен заместителем представителя президента на этой большой стройке. А в январе 2010 года Александр Лукашенко поставил Николая Ананьева генеральным директором «Минск-Арены», которую он возглавляет по сей день.

В 2012 году Николаю Ананьеву снова вернули и пост одного из вице-президентов Национального олимпийского комитета. Кроме того, он руководит Белорусским союзом конькобежцев.

Будучи уже гендиректором «Минск-Арены», Николай Ананьев запомнился также получившим широкую огласку конфликтом с комментатором Владимиром Новицким. Для того чтобы их примирить, состоялись даже специальные встречи в Национальном олимпийском комитете с участием спортивных руководителей страны. В итоге Николай Ананьев принес публичные извинения Владимиру Новицкому.

Силовик

Снаряжая в 2012 году эмчээсника Александра Шамко и пограничника Игоря Рачковского в спортивные руководители страны, Александр Лукашенко объяснил свой выбор так:

— Это должны быть люди со стороны. Я не искал эти кандидатуры среди так называемых специалистов от спорта. Потому что меня настораживает не только бездеятельность бывших руководителей, но и факты коррумпированности этих людей. Поэтому клановости надо было избежать, и поэтому назначал и рекомендовал людей со стороны. Это люди, которые понимают и любят спорт.

Кстати, подобными мотивами руководствовался Александр Лукашенко и тогда, когда в 2003 году назначал министром спорта генерала МВД Юрия Сивакова, ведь перед этим ведомство сотрясали скандалы, связанные с грубыми финансовыми нарушениями.

После отставки Шамко обвинений в коррумпированности самого министра мы не услышали. Формулировка была иной — «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях».

А вскоре подоспели и новости о взяточничестве со стороны директора Дворца спорта. Получается, что силовик Шамко, призванный искоренить в том числе и коррумпированность в спортивной сфере, за подчиненными-таки не углядел.

Выходит, тактика назначения силовиков на посты в спортивной сфере себя не очень-то оправдывает? Правда, вычеркивать этого нашего безвестного пока кандидата на пост министра спорта торопиться все же не следует…