21 февраля умер Лев Контарович – человек, заложивший фундамент суверенного белорусского хоккея еще до того, как им заинтересовался Александр Лукашенко.

Фото Александра Стадуба, «Прессбол»

Есть люди, про которых говорят: суров, но справедлив. Лев Яковлевич был справедлив, но добр. Не самое, казалось бы, подходящее сочетание качеств, чтобы добиваться поставленных целей в крутые годы перемен. Но Контарович блестяще справился с ролью антикризисного менеджера, возглавив федерацию хоккея Беларуси в 1993-м.

За четыре года этот классный специалист сделал всё от него зависящее, чтобы национальная сборная впервые вышла на Олимпиаду и пробилась в высший дивизион чемпионата мира. Причем всё это делалось до того, как на хоккей пролился золотой дождь благодаря тому, что данный вид спорта глянулся руководителю Беларуси. Контаровичу приходилось решать задачи в условиях хронического безденежья, и он справился, доказав, что мудрость и спокойствие порой могут больше, чем грубая сила и бабло.

Это главный урок, который ненавязчиво преподал нам Лев Яковлевич. А еще он на личном примере доказал: смех продлевает жизнь. Шутки Контаровича практически всегда были снайперски точны и заставляли окружающих хохотать до упаду. Думаю, что он прожил до почтенных 82 лет с гаком в том числе благодаря потрясающему чувству юмора. Хотя уход таких людей в любом возрасте выглядит слишком ранним…

Два года назад «Прессбол» начал юбилейное интервью словами: «Он давно не с нами. Не в буквально-мистическом смысле, слава богу, и дай ему бог здоровья. Просто Лев Контарович уже давно на ПМЖ в Израиле, где ранее обосновалась его семья».

Он и сейчас с нами. Просто уже не там, где мы.

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