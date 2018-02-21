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Общество
21.02.2018
Змитер Лукашук, Еврорадио
Правозащитница Елена Тонкачёва возвращается в Беларусь после трехлетней высылки

Срок трёхлетнего запрета на въезд в Беларусь для правозащитника Елены Тонкачёвой завершается в полночь 21 февраля. В ближайшие дни она планирует совершить то, о чём всё это время мечтала — вернуться из Литвы в Беларусь.

Елена Тонкачёва, фото Еврорадио

Елена Тонкачёва: «Я могу подтвердить только то, что, согласно письменным документам из МВД, 21 февраля нынешнего года должен завершиться срок высылки. Никаких дополнительных документов и сведений у меня от них нет. И, видимо, это всё, что я на данный момент могу по этому поводу сказать. Что касается того, есть ли у меня намерение в ближайшее время быть дома, то у меня есть такое намерение все последние три года».

По словам правозащитницы, если препятствий на пути её возвращения не возникнет, то в первоочередных планах — встреча с близкими, родными и друзьями.

Напомним, в 2014 году МВД лишило Елену Тонкачёву, которая имеет российское гражданство, вида на жительство и запретило три года въезжать в Беларусь. В 2015 году правозащитницу депортировали. Официальным поводом стали штрафы за превышение скорости. Милиция посчитала, что такое поведение «угрожает общественному порядку». Сама Елена Тонкачёва связывала свою высылку из страны с правозащитной деятельностью, которая не нравилась властям. Три года высылки правозащитница жила в Литве.

 
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