Фото эффектной сотрудницы избирательной комиссии из Могилева порвали интернет

«Суббота, 30 декабря. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. И сейчас больше всего мне нужны полноценный сон, вкусная еда и мужчина», — так пишет об участии в выборах Ксения Волкова из Могилева.

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Волковой

Девушка входила в состав окружной комиссии в Габровском избирательном округе №41. Нет сомнений, Волкова — самая эффектная сотрудница избирательных комиссий в Беларуси!

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Волковой

Ксении Волковой 25 лет. Она работает консультантом в Mary Kay, а в свободное время подрабатывает в автошколе. Возможно, поэтому в твиттере ее сразу приняли за учительницу: мол, интересно, какой предмет она преподает при таких-то снимках в Instagram.