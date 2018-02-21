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21.02.2018
Еврорадио
Фото эффектной сотрудницы избирательной комиссии из Могилева порвали интернет

«Суббота, 30 декабря. Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов областного Совета депутатов двадцать восьмого созыва. И сейчас больше всего мне нужны полноценный сон, вкусная еда и мужчина», — так пишет об участии в выборах Ксения Волкова из Могилева.

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Волковой

Девушка входила в состав окружной комиссии в Габровском избирательном округе №41. Нет сомнений, Волкова — самая эффектная сотрудница избирательных комиссий в Беларуси!

Фото из Instagram-аккаунта Ксении Волковой

Ксении Волковой 25 лет. Она работает консультантом в Mary Kay, а в свободное время подрабатывает в автошколе. Возможно, поэтому в твиттере ее сразу приняли за учительницу: мол, интересно, какой предмет она преподает при таких-то снимках в Instagram.

 
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