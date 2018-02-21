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Комментарии
21.02.2018
Шендерович: «Как какая-нибудь беда – так Путин сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом»

Российский публицист – об уничтожении американцами в Сирии группировки вооруженных россиян.

– «Судя по реакции Путина, для него это дело не существует», – заметил проницательный г-н Венедиктов спустя почти две недели после того, как американцы в Сирии уничтожили невесть откуда взявшуюся там группировку вооруженных россиян. Две-три сотни отечественных трупов так и не заинтересовали гаранта. Ну, еще бы, – пишет Виктор Шендерович у себя в Facebook. – Главный принцип нашего государственного капитализма - капитализация доходов и национализация убытков. Как прибыль – так себе, а как кризис – так в казну за баблом.

Путин уже почти два десятилетия действует совершенно тем же образом. Как Овечкин с Ковальчуком набросали шайб канадцам, так он немедленно в раздевалке, и золотом отсвечивает. А как какая-нибудь беда или национальный позор, за которые он как президент прямо отвечает (если еще не сам организовал) – так нет Путина вообще нигде! Сидит тихонько под плинтусом в обнимку со своим высоким рейтингом...

Тефлоновое изделие номер два.

Это я о порядке российского президентства, как вы догадались.

 
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