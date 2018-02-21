Собчак: «Как люди без сердца и совести могут брать на себя функции Бога?»

Кандидат в президенты России призывает конкурента не пятнать совесть свою и совесть своей страны.

– Один из кандидатов в президенты – Павел Грудинин – предлагает вернуть смертную казнь, – пишет Ксения Собчак в Instagram. – Я узнала об этом, когда выходила из здания Мосгорсуда, где слушался вопрос об изменении меры пресечения Алексею Малобродскому.

Каждый, кто присутствовал в зале, имел возможность еще раз убедиться, как работает наша судебная система: послушно штампует решения, предложенные прокуратурой, пряча под маской непредвзятости глубокое равнодушие к судьбам людей. И вот этой судебной системе кое-кто хочет дать право лишать людей жизни.

Смертная казнь, по моему убеждению, ужасна везде, всегда и при любом общественном устройстве. Когда государство само становится убийцей, оно теряет моральное право карать убийц. Обдуманное убивание живого человека государственной машиной стократ омерзительнее, чем любое убийство с целью ограбления, из ярости или из мести.

Это так, и это верно для любого, даже самого демократичного, справедливого и мудрого общества. Но беда-то в том, – и суд над Малобродским один из многих тому примеров – что наше общество и наша судебная система близко не доросли до того, чтобы можно было называть их мудрыми, справедливыми или демократичными.

Как люди без сердца и совести, безвольные винтики в системе чиновничьих интриг, могут брать на себя функции Бога и решать вопросы жизни и смерти?

У нас на памяти недавние приговоры Улюкаеву и Белых: обоих приговорили к чудовищно долгим тюремным срокам.

Мне страшно подумать, какая непоправимая трагедия могла бы случиться, если бы не мораторий на смертную казнь, введенный в России в 1997 году. Главный аргумент против смертной казни в цивилизованных странах – возможность судебных ошибок. А в нашей стране к этому добавляется возможность – да что там, регулярная и доказанная практика! – наглого игнорирования законов и процессуальных норм, презрительного равнодушия к истине.

Мораторий на смертную казнь защищает не преступников. Он защищает нас с вами – включая высших чиновников и кандидата в президенты РФ Грудинина – от того, чтобы запятнать свою совесть и совесть своей страны смертями невинных людей.

А мне кажется, вам – то есть всем нам – и без этого есть чего стыдиться перед потомками.