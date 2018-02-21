Сервис Яндекс.Транспорт заработал в 11 городах Беларуси. Но не в Гомеле

«Минсктранс» наконец разрешил российской компании обрабатывать данные с датчиков автобусов, троллейбусов и трамваев.

Мобильный сервис Яндекс.Транспорт позволяет белорусам в режиме реального времени наблюдать за движением общественного транспорта на карте, прогнозировать время его прибытия на остановку, а также предлагать оптимальные маршруты для поездок.

Например, только в Минске приложение обрабатывает информацию с 225 маршрутов, их которых 155 автобусных, 62 троллейбусных и 8 трамвайных. А вот маршрутки и городские электрички в приложении пока не отслеживаются.

Интересно, что популярный сервис мог заработать в столице намного раньше, однако, по некоторым данным, «Минсктранс» запрещал сторонним компаниям использовать данные датчиков, установленных на городских автобусах, троллейбусах и трамваях.

В 2016 году в сети даже появилась петиция, в которой белорусы призывали предприятия открыть API для разработчиков программ на смартфонах, «чтобы оттуда можно было в реальном времени наблюдать, сколько времени осталось до прибытия нужного маршрута».

По всей видимости, на решение проблемного вопроса ушло больше года, в результате чего сервис заработал в Минске лишь 21 февраля.

Интересно, что представители компании Яндекс отказались раскрывать детали переговоров с «Минсктрансом», сославшись на политику конфиденциальности.

На данный момент приложение Яндекс.Транспорт доступно в 11 городах Беларуси, среди которых Минск, Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Барановичи, Бобруйск, Кобрин, Лида, Пинск и Слуцк.

А вот в Гомеле сервис до сих пор не работает – вероятно, вновь не без участия белорусских чиновников от транспорта.

– Мы не можем обсуждать процесс нашего взаимодействия с партнерами, – дипломатично прокомментировала ситуацию руководитель проекта Елизавета Семяновская.