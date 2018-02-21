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Общество
21.02.2018
Марина Светлова
«Работай за бырло и закусь. Привыкай, памяркоўны!»

Благосостояние белорусов в сале и водке продолжает расти, вот только самих белорусов это не радует.

Эксперт исследовательского центра BIPART и проекта «Кошт урада» представили очередной индекс «ЧаркиШкварки». Оказалось, что в 4 квартале прошлого года среднестатистический белорус стал богаче на 10 чарок и шкварок.

Отметим, что индекс «ЧаркиШкварки» складывается из цены 100 граммов бескостной свинины и 100 граммов водки и рассчитывается ежеквартально на основании данных Белстата. В результате по итогам 4 квартала 2017 года стоимость чарки и шкварки составила 2,44 рубля. Это почти на 4% больше, чем в предыдущем квартале.

Впрочем, белорусов эта новость не столько порадовала, сколько возмутила. «В какой еще, интересно, стране пересчитывают благосостояние народа на сало и водку?» — интересуются они на дискуссионной площадке talks.by

«Если народ сравнивают с такими показателями, то недаром Беларусь — одна из самых пьющих стран».

«Какое унизительное сравнение для народа! А вы с другими показателями сравните: лекарства и почти везде платное медобследование. И благосостояние резко упадет. Можно и образование платное сравнить — еще хуже показатель будет».

«Каждый народ имеет свой индекс благосостояния. Племя пигмеев, например, исчисляет его в зубных коронках крупных кошачьих, прибрежные потомки дегустаторов Кука — в ракушках, жители Штатов — в долларах США, Европы — дополнительно еще в евро. Ну, а некоторые народы в скрепах и шкварке под чарку».

«Если разговор о шкварке, то уместнее написать: бесимся с ЖИРОМ под умелой рукой…»

«Судя по мордам шарпеев в кабинетах, шкварки на них нарастают не по дням, а по часам».

«Индекс «Чарка-шкварка» — индекс рабства и морального уродства. Работай за бырло и закусь. Привыкай, памяркоўны».

 
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