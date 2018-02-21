«Сергеенко только выдавала себя за богиню, а оказалась обычной рыбкой из Бобруйска»

Креативный продюсер телеканала «Дождь» резко высказалась о новой «паре года» в России.

— Не могу понять, как Игорь Иванович Сечин из злодея и форменной жабы превратился в самого желанного жениха России, выйти замуж за которого нацелилась первая красавица, сахарная и фарфоровая Ульяна Сергеенко?! — пишет Анна Монгайт у себя в Facebook. — А Ульяна Сергеенко только выдавала себя за богиню, парижскую штучку, а оказалась обычной рыбкой.

Та из Бобруйска, эта из Усть-Каменогорска, для которой власть и бабки затмевают все. Ульяна, алло, роман с Сечиным — это не взлет, а падение! Теперь за любым тщательным выстроенным луком модного дома Ульяна Сергеенко будто просвечивать рожа Игоря Ивановича.

Сегодня слушала по радио рекламу какого-то коттеджного поселка «Реннесанс», где должны жить только самые взыскательные люди, у которых и так все есть. Условного героя рекламы звали Игорь Иванович. Я еще подумала, как остроумно. Ему секретарша предлагала полететь из Дубая в Париж. А он хотел только домой в «Реннесанс».

Теперь я понимаю. Там его ждала любовь — его снежная королева, в корсетах и фижмах, Ульяна Сергеенко.

Татьяна Арно, ты молодец. Новость, действительно, убойная. Жаль, не успели ко дню святого Валентина.

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Тем временем глава «Роснефти», правая рука Владимира Путина Игорь Сечин нарушил молчание, опровергнув слухи о романе:

— Относясь с большим уважением к дизайнеру Ульяне Сергеенко, с которой я не знаком, хочу обратиться к редакции «Сплетника» словами одного киноперсонажа: «Огласите, пожалуйста, весь список», — заявил олигарх изданию Esquire.