Форумчане перефразировали Лукашенко
Три реакции на тему «дай человеку работу».
«Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки», — сказал Александр Лукашенко в среду на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.
Байнет уже отреагировал. И вот избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.
«Дай человеку работу С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ — он никогда не возьмет винтовку в руки».
«Дай человеку власть — он никогда от нее не откажется добровольно».
«Дай спокойно работать — уйди со своими чиновниками и поборами».
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