Форумчане перефразировали Лукашенко

Три реакции на тему «дай человеку работу».

«Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки», — сказал Александр Лукашенко в среду на встрече с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

Байнет уже отреагировал. И вот избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Дай человеку работу С ХОРОШЕЙ ЗАРПЛАТОЙ — он никогда не возьмет винтовку в руки».

«Дай человеку власть — он никогда от нее не откажется добровольно».

«Дай спокойно работать — уйди со своими чиновниками и поборами».