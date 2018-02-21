Лукашенко: «Дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки»

В среду глава государства встретился с первым заместителем Генерального секретаря ООН Аминой Мохаммед.

— Мы будем для вас, для всех нас — Организации Объединенных Наций — надежной опорой. В этом вы должны быть уверены. Не только потому, что я лично очень уважаю нынешнего Генсекретаря, не только потому, что Организация Объединенных Наций — это та площадка, где мы можем открыто говорить о наших проблемах. Но еще и потому, что вы, мы все нацелены на ликвидацию неравномерного развития, на ликвидацию бедности, создание настоящего многополярного мира, — сказал Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Он выразил надежду, что когда-нибудь этот многополярный мир будет представлен не тремя-пятью государствами, а всеми странами мира:

— Каждый человек на планете имеет право быть в центре этого многополярного мира. В решении этих сложных проблем современности Европа обязана сыграть свою ключевую роль.

И приветствовал проведение в Минске Регионального форума национальных координаторов по Целям устойчивого развития.

— Я не стану говорить о том, что мы сделали в Беларуси для того, чтобы заслужить эту встречу, чтобы доказать нашу приверженность Целям устойчивого развития. Вы это уже, наверное, хорошо знаете, да и наши коллеги вам об этом расскажут. Мы твердо привержены этой идее, как и вы, потому что уверены в том, что причиной всех неурядиц, в том числе самой большой проблемы — терроризма, является именно неравномерное развитие государств, что порождает прежде всего бедность. Мы придерживаемся той формулы, что дай человеку работу — он никогда не возьмет винтовку в руки.

Лукашенко передал пожелания Генеральному секретарю ООН:

— Буду рад с ним встретиться, как только позволит его и мой график. Это очень душевный, теплый и добрый человек.

Амина Мохаммед, в свою очередь, отметила, что лидерство Беларуси на площадке Организации Объединенных Наций востребовано как никогда:

— Лидерство и тот голос за многополярность, за многостороннее решение проблемных вопросов, которые поднимает Беларусь на международной арене.