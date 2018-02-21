Во сколько рублей обошелся Дашкевичу визит в барбершоп «Чекист»

Суд посчитал мелким хулиганством действия активистов «Молодого фронта» в данном заведении и наказал их штрафом.

Напомним, 9 января Дмитрий Дашкевич, Эдуард Пальчис, Стась Карпов и Александр Чеботарев посетили открывшийся в Минске на улице Тимирязева барбершоп «Чекист».

Активисты посоветовали владельцам сменить название и предложили свою помощь. «Саша Чеботарев пообещал бесплатно разработать лого, Стась Карпов предложил бесплатно сайт, Эдуард Пальчис согласился бесплатно пиарить в соцсетях, я не бесплатно, но по себестоимости предложил поставить мебель», — рассказывал Дмитрий Дашкевич.

Однако выяснилось, что в «Чекисте» их предложение не оценили. В начале февраля владельцы барбершопа Илья Метлицкий и Олег Кот написали заявление в милицию.

Как следует из протокола от 6 февраля, Дашкевич в «Чекисте» «упорно навязывал свое присутствие, на неоднократные замечания прекратить противоправные действия не реагировал», «ультимативной формой потребовал сменить название и мебель, чем проявил неуважение к обществу».

Как сообщает TUT.BY, 21 февраля суд Центрального района рассмотрел это дело и заочно осудил Дашкевича за мелкое хулиганство, оштрафовав на 30 базовых — 735 рублей.

Владельцы заведения заявили в интервью журналистам, что решили не менять название заведения.

«Проявив верность идеалам красного террора, Метлицкий Илья и Кот Олег написали на меня донос! — ранее написал на своей странице в Фейсбуке Дашкевич. — Идут дни, истекают десятилетия, а в чекистских подходах ничего не меняется: доносы, фальсификации, ложные приговоры».