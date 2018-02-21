Как выбирали «главных по стране»?

Интересно, тянул ли Семашко жребий из шапки или ориентировались на внешнее сходство?

Казалось бы, чего еще нет у наших высокопоставленных чиновников — шикарные коттеджи, машины, часы, не по-лучевски сверкающие на запястьях... Но у человека всегда должно оставаться место для мечты. Теперь мечтать станет еще сложнее. Они получили по стране.

Правительство уточнило перечень государств, за которыми закрепляются высшие должностные лица, сообщает БЕЛТА. Так, Семашко достался Вьетнам, а Жарко — ЮАР. Нет, конечно, не в качестве безраздельного владения и личного управления — в Совмине у нас люди аккуратные и подобных аналогий себе ближайшие годы позволить не могут. Задача наших чиновников — наращивание и диверсификация экспорта товаров и услуг в эти страны.

О том, по каким критериям выбирали «главных по стране» — тянул ли каждый жребий из шапки или ориентировались на способности и внешнее сходство? — увы, осталось за кадром. Хотя было бы интересно узнать, почему именно вице-премьеру Василию Жарко достался ЮАР? Тем более что у него, как известно, уже на балансе значатся Куба, Мексика и Эстония. Именно там усиленно развивает сотрудничество бывший министр здравоохранения, демонстрируя примерно такие же успехи, как и в ранее вверенной ему отрасли.

И возникает вопрос: почему экс-министр здравоохранения дом построить успел, а больницу — нет?

Не совсем понятно и то, почему Владимиру Семашко перепал Вьетнам? Хотя, может, кто-то решил, что известному переговорщику с Россией в принципе легче договариваться с обладателями мавзолеев — и мраморный мавзолей знаменитого лидера коммунистической партии Хо Ши Мина будет создавать для этого необходимую ауру.

Впрочем, расслабиться на вьетнамских буддистских пагодах вряд ли получится. В постановлении Совмина четко говорится, что ответственным за страны лицам необходимо «обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2017 года не ниже показателей, определенных в приложении к настоящему постановлению». А тут у Семашко задачи – дай боже! Целых 30% к показателям прошлого года.

Еще больше наша родина ждет от принадлежащей теперь Василию Жарко ЮАР — аж 45%. И это еще не забыть про его Эстонию и Мексику (6%), а также Кубу (10%).

Однако не будем заранее переживать за тяжкие будни наших чиновников. В конце концов, когда их волновали проваленные показатели? В противном случае, подсчитывая годовой экспорт, все правительство уже давно ушло бы в отставку. А так пять минут позора на совещании президента и новая интересная должность с очередными амбициозными задачами.

Но зато как приятно, вот так вечерком, сидя на берегу живописного водоема около своего дома, думать о том, что у тебя где-то далеко есть собственная страна. В конце концов, ну не о нашей же с вами стране им мечтать!