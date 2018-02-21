«Детские» деньги в Литве могут увеличиться до 50 евро

Уже в 2019 году.

Рассматривается возможность увеличения «детских» денег с 30 до 50 евро в месяц, сообщила вице-спикер парламента Рима Башкене.

- Считаем, что в 2019 году есть возможности, уже на весенней сессии мы начнем обсуждать бюджет 2019 года, предусматриваем повысить до 50 евро, это будет более значительная помощь, - сказала в среду в интервью Ziniu radijas депутат, сообщает ru.DELFI.lt.

С января 2018 года в Литве ввели «детские» деньги в размере 30 евро на каждого ребенка. На них могут претендовать все родители, независимо от доходов. Однако они должны заполнить заявку. Заявку можно подать по интернету или в мэрии.

Эти выплаты пришли на смену дополнительному необлагаемому налогами размеру за каждого ребенка, которым могли пользоваться работающие родители.