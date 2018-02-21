Выгодно ли властям менять главу ЦИК? «У Ермошиной появилась вальяжность»

Прошедшие местные выборы оказались хуже в плане демократичности и открытости, чем предыдущие избирательные кампании, считают наблюдатели. Справилась ли глава Центризбиркома со своей ролью?

Национальный координатор кампании наблюдения «Право выбора-2018» Александр Силков сообщил Завтра твоей страны, что прошедшие местные выборы в плане соответствия стандартам демократичности и открытости оказались хуже предыдущих избирательных кампаний. Есть несколько причин, чтобы так полагать.

Во-первых, впервые накануне выборов не было внесено даже косметических изменений в Избирательный кодекс.

Во-вторых, во всех крупных городах лишь единицы от оппозиции попали в участковые комиссии.

В-третьих, наблюдалось неслыханное завышение явки, говорит Александр Силков.

– Такого я не помню, чтобы наши наблюдатели, работавшие на участках со вторника по воскресенье, насчитывали в день, грубо говоря, 100 избирателей, а члены участковых комиссии, глядя в глаза, утверждали, что проголосовало 500 человек, – отмечает координатор кампании «Право выбора-2018».

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