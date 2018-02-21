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21.02.2018
Альма-матер белорусских айтишников поднимает цены на обучение для студентов-платников

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники делает это с 1 марта.

Повышение стоимости оплаты объясняется изменениями в оплате труда работников бюджетных организаций, повышением тарифов на коммунальные услуги, сообщает TUT.BY.

С 1 марта обучение на самом дорогом в университете факультете компьютерных систем и сетей (ФКСиС) будет стоить: 1−2 курсы — 3020 рублей, 3 курс — 2750 рублей, 4 курс — 1850−2200. Раньше студенты первого курса ФКСиС платили 2750 рублей.

Стоимость обучения поднялась и на других факультетах. На факультете информационных технологий и управления, инженерно-экономическом факультете студенты 1−2 курсов будут платить 2780 руб. в год, 3 курс — 2530 руб., 4 курс — 2020. Для сравнения: старая цена на 1 курсе была 2530 рублей.

Студенты факультета компьютерного проектирования, факультета инфокоммуникаций, факультета радиотехники и электроники (кроме специальностей направления «профессиональное обучение», где стоимость обучения ниже) будут первые два года обучения платить 2480 рублей, 3 курс — 2250, 4 курс — 1850. Раньше студенты-платники на 1−2 курсах отдавали за год учебы 2255 рублей.

 
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