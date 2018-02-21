Самые дорогие офисы Минска. За сколько и где – от центра до МКАДа

Портал недвижимости Domovita.by, проанализировал цены, по которым можно снять офис в Минске, и составил список самых дорогих помещений.

Что влияет на стоимость офиса?

На цену аренды особенно влияют:

Площадь и состояние помещения. Тут зависимость прямая и понятная без объяснений.

Тип офиса. Метры в элитном бизнес-центре обойдутся дороже, чем такая же площадь где-то в гаражном кооперативе. Хотя вариант ближе к месту производства, складам и пр., для работы удобнее.

Наличие связи, нормального отопления, всех удобств. Здесь все тоже понятно и обосновано. Даже если приема гостей не предполагается.

Удобство расположения. Сюда нужно включить возможность быстро подъехать на любом транспорте, место для парковки и даже вид окрестностей. Промзона под окнами сильно портит общий эффект.

Хотя общая стоимость аренды пропорциональна площади, оценивать офисы по общей стоимости не следует. Все-таки ангар на окраине выйдет дороже, чем комната в самом элитном бизнес-центре.

Какие офисы предлагает Минск?

Минск не только столица Беларуси, но и средоточие большей части бизнеса нашей страны. Особенно управляющих структур и коммерческих представительств.

Платежеспособный спрос стал причиной массового строительства коммерческой недвижимости и переоборудования для этих целей многих зданий, особенно в центре столицы.

Средняя цена аренды квадратного метра офиса сейчас равна 25 белорусским рублям (современные белорусские рубли легко пересчитываются в доллар делением на 2). Офисы из категории дорогих – от 50 рублей за один квадратный метр.

Итак, опишем десять самых дорогих: не по абсолютной цене, а по стоимости метра. Поскольку дорогие офисы всегда обеспечены современной связью и коммунальными услугами, повторять это каждый раз не станем, но обратим внимание на отличительные достоинства каждого варианта.

1. Улица Короля, 51

Четыре офиса по 19-22 метра в бизнес-центре.

Постоянный свободный доступ.

Центр Минска.

128 рублей за метр.

2. Улица Замковая, 27

Офисы разной площади в здании дореволюционной постройки, с евроремонтом.

Исторический центр Минска. Соседство с культурными и государственными объектами.

Близость ко всем транспортным артериям.

123 рубля за метр.

3. Улица Котовского, 11

Заводской район, что может быть полезно тем, кто ведет бизнес с предприятиями.

Площадь – 19 метров.

Охрана, наблюдение.

Отдельный вход.

77 рублей за метр.

4. Проспект Независимости, 46

Площадь 57 м2, 1 этаж.

Отдельный вход.

Центр города.

73 рубля за метр.

5. Улица Веры Хоружей, 25

Офисные помещения разной площади.

Центр Минска.

Парковка, охрана и наблюдение.

Отличные параметры связи, до 20 линий.

61 рубль за метр.

6. Улица Мясникова, 70

Помещение в бизнес-центре, аккредитованном для дипломатических служб.

Площадь – 42,2 кв. метра.

Контроль доступа, презентабельный холл, гарантированная парковка.

Центр Минска в шаговой доступности от центральных государственных учреждений.

61 рубль за метр.

7. Проспект Победителей, 106

Свободные помещения в бизнес-центре RIVERA PLAZA.

Все преимущества современного офисного здания.

Рядом одна из главных транспортных артерий Минска, но вокруг весьма просторно, нет проблем с подъездом и парковкой.

56 рублей за метр.

8. Проспект Независимости, 117

Предлагается 8 офисов в бизнес-центре «Александров Пассаж».

Расположение – примерно посередине между центром города и МКАД. Удобный выезд на проспект Независимости, прямой выезд за город.

Удобная парковка и линия метро рядом.

54 рубля за метр.

9. Улица Академика Купревича, 3

Два огромных помещения в бизнес-центре «Клевер Парк» за МКАД, более 240 квадратных метров каждое.

Свободное деление на меньшие комнаты.

Современное здание построено специально для коммерческих офисов.

Имеет все нужные для комфортной работы условия, включая общепит.

54 рубля за метр.

10. Улица Клары Цеткин, 51

Предлагаются офисы произвольной конфигурации в бизнес-центре RUM GLOBAL.

Центр Минска, доступность всех видов транспорта.

Важное преимущество – технология здания позволяет легкую перестройку под нужды клиентов.

Вокруг бизнес-центра планируется несколько парковок.

49 рублей за метр.

Следует добавить, что рядом с перечисленными офисами можно найти помещения дешевле. Иногда в этих же знаниях, но уступающие по каким-то другим параметрам.

Всего в Минске по данным на середину февраля рекламировалось порядка 230 предложений офисной аренды. Счет отдельных кабинетов идет на тысячи, поскольку свои услуги часто предлагают вместительные бизнес-центры.