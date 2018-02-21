Самые дорогие офисы Минска. За сколько и где – от центра до МКАДа

Портал недвижимости Domovita.by, проанализировал цены, по которым можно снять офис в Минске, и составил список самых дорогих помещений.
Что влияет на стоимость офиса?
На цену аренды особенно влияют:
-
Площадь и состояние помещения. Тут зависимость прямая и понятная без объяснений.
-
Тип офиса. Метры в элитном бизнес-центре обойдутся дороже, чем такая же площадь где-то в гаражном кооперативе. Хотя вариант ближе к месту производства, складам и пр., для работы удобнее.
-
Наличие связи, нормального отопления, всех удобств. Здесь все тоже понятно и обосновано. Даже если приема гостей не предполагается.
-
Удобство расположения. Сюда нужно включить возможность быстро подъехать на любом транспорте, место для парковки и даже вид окрестностей. Промзона под окнами сильно портит общий эффект.
Хотя общая стоимость аренды пропорциональна площади, оценивать офисы по общей стоимости не следует. Все-таки ангар на окраине выйдет дороже, чем комната в самом элитном бизнес-центре.
Какие офисы предлагает Минск?
Минск не только столица Беларуси, но и средоточие большей части бизнеса нашей страны. Особенно управляющих структур и коммерческих представительств.
Платежеспособный спрос стал причиной массового строительства коммерческой недвижимости и переоборудования для этих целей многих зданий, особенно в центре столицы.
Средняя цена аренды квадратного метра офиса сейчас равна 25 белорусским рублям (современные белорусские рубли легко пересчитываются в доллар делением на 2). Офисы из категории дорогих – от 50 рублей за один квадратный метр.
Итак, опишем десять самых дорогих: не по абсолютной цене, а по стоимости метра. Поскольку дорогие офисы всегда обеспечены современной связью и коммунальными услугами, повторять это каждый раз не станем, но обратим внимание на отличительные достоинства каждого варианта.
1. Улица Короля, 51
-
Четыре офиса по 19-22 метра в бизнес-центре.
-
Постоянный свободный доступ.
-
Центр Минска.
-
128 рублей за метр.
2. Улица Замковая, 27
-
Офисы разной площади в здании дореволюционной постройки, с евроремонтом.
-
Исторический центр Минска. Соседство с культурными и государственными объектами.
-
Близость ко всем транспортным артериям.
-
123 рубля за метр.
3. Улица Котовского, 11
-
Заводской район, что может быть полезно тем, кто ведет бизнес с предприятиями.
-
Площадь – 19 метров.
-
Охрана, наблюдение.
-
Отдельный вход.
-
77 рублей за метр.
4. Проспект Независимости, 46
-
Площадь 57 м2, 1 этаж.
-
Отдельный вход.
-
Центр города.
-
73 рубля за метр.
5. Улица Веры Хоружей, 25
-
Офисные помещения разной площади.
-
Центр Минска.
-
Парковка, охрана и наблюдение.
-
Отличные параметры связи, до 20 линий.
-
61 рубль за метр.
6. Улица Мясникова, 70
-
Помещение в бизнес-центре, аккредитованном для дипломатических служб.
-
Площадь – 42,2 кв. метра.
-
Контроль доступа, презентабельный холл, гарантированная парковка.
-
Центр Минска в шаговой доступности от центральных государственных учреждений.
-
61 рубль за метр.
7. Проспект Победителей, 106
-
Свободные помещения в бизнес-центре RIVERA PLAZA.
-
Все преимущества современного офисного здания.
-
Рядом одна из главных транспортных артерий Минска, но вокруг весьма просторно, нет проблем с подъездом и парковкой.
-
56 рублей за метр.
8. Проспект Независимости, 117
-
Предлагается 8 офисов в бизнес-центре «Александров Пассаж».
-
Расположение – примерно посередине между центром города и МКАД. Удобный выезд на проспект Независимости, прямой выезд за город.
-
Удобная парковка и линия метро рядом.
-
54 рубля за метр.
9. Улица Академика Купревича, 3
-
Два огромных помещения в бизнес-центре «Клевер Парк» за МКАД, более 240 квадратных метров каждое.
-
Свободное деление на меньшие комнаты.
-
Современное здание построено специально для коммерческих офисов.
-
Имеет все нужные для комфортной работы условия, включая общепит.
-
54 рубля за метр.
10. Улица Клары Цеткин, 51
-
Предлагаются офисы произвольной конфигурации в бизнес-центре RUM GLOBAL.
-
Центр Минска, доступность всех видов транспорта.
-
Важное преимущество – технология здания позволяет легкую перестройку под нужды клиентов.
-
Вокруг бизнес-центра планируется несколько парковок.
-
49 рублей за метр.
Следует добавить, что рядом с перечисленными офисами можно найти помещения дешевле. Иногда в этих же знаниях, но уступающие по каким-то другим параметрам.
Всего в Минске по данным на середину февраля рекламировалось порядка 230 предложений офисной аренды. Счет отдельных кабинетов идет на тысячи, поскольку свои услуги часто предлагают вместительные бизнес-центры.