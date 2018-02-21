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Экономика
21.02.2018
Domovita.by
Самые дорогие офисы Минска. За сколько и где – от центра до МКАДа

Портал недвижимости Domovita.by, проанализировал цены, по которым можно снять офис в Минске, и составил список самых дорогих помещений.

Что влияет на стоимость офиса?

На цену аренды особенно влияют:

  • Площадь и состояние помещения. Тут зависимость прямая и понятная без объяснений.

  • Тип офиса. Метры в элитном бизнес-центре обойдутся дороже, чем такая же площадь где-то в гаражном кооперативе. Хотя вариант ближе к месту производства, складам и пр., для работы удобнее.

  • Наличие связи, нормального отопления, всех удобств. Здесь все тоже понятно и обосновано. Даже если приема гостей не предполагается.

  • Удобство расположения. Сюда нужно включить возможность быстро подъехать на любом транспорте, место для парковки и даже вид окрестностей. Промзона под окнами сильно портит общий эффект.

Хотя общая стоимость аренды пропорциональна площади, оценивать офисы по общей стоимости не следует. Все-таки ангар на окраине выйдет дороже, чем комната в самом элитном бизнес-центре.

Какие офисы предлагает Минск?

Минск не только столица Беларуси, но и средоточие большей части бизнеса нашей страны. Особенно управляющих структур и коммерческих представительств.

Платежеспособный спрос стал причиной массового строительства коммерческой недвижимости и переоборудования для этих целей многих зданий, особенно в центре столицы.

Средняя цена аренды квадратного метра офиса сейчас равна 25 белорусским рублям (современные белорусские рубли легко пересчитываются в доллар делением на 2). Офисы из категории дорогих – от 50 рублей за один квадратный метр.

Итак, опишем десять самых дорогих: не по абсолютной цене, а по стоимости метра. Поскольку дорогие офисы всегда обеспечены современной связью и коммунальными услугами, повторять это каждый раз не станем, но обратим внимание на отличительные достоинства каждого варианта.

1. Улица Короля, 51

  • Четыре офиса по 19-22 метра в бизнес-центре.

  • Постоянный свободный доступ.

  • Центр Минска.

  • 128 рублей за метр.

2. Улица Замковая, 27

  • Офисы разной площади в здании дореволюционной постройки, с евроремонтом.

  • Исторический центр Минска. Соседство с культурными и государственными объектами.

  • Близость ко всем транспортным артериям.

  • 123 рубля за метр.

3. Улица Котовского, 11

  • Заводской район, что может быть полезно тем, кто ведет бизнес с предприятиями.

  • Площадь – 19 метров.

  • Охрана, наблюдение.

  • Отдельный вход.

  • 77 рублей за метр.

4. Проспект Независимости, 46

  • Площадь 57 м2, 1 этаж.

  • Отдельный вход.

  • Центр города.

  • 73 рубля за метр.

5. Улица Веры Хоружей, 25

  • Офисные помещения разной площади.

  • Центр Минска.

  • Парковка, охрана и наблюдение.

  • Отличные параметры связи, до 20 линий.

  • 61 рубль за метр.

6. Улица Мясникова, 70

  • Помещение в бизнес-центре, аккредитованном для дипломатических служб.

  • Площадь – 42,2 кв. метра.

  • Контроль доступа, презентабельный холл, гарантированная парковка.

  • Центр Минска в шаговой доступности от центральных государственных учреждений.

  • 61 рубль за метр.

7. Проспект Победителей, 106

  • Свободные помещения в бизнес-центре RIVERA PLAZA.

  • Все преимущества современного офисного здания.

  • Рядом одна из главных транспортных артерий Минска, но вокруг весьма просторно, нет проблем с подъездом и парковкой.

  • 56 рублей за метр.

8. Проспект Независимости, 117

  • Предлагается 8 офисов в бизнес-центре «Александров Пассаж».

  • Расположение – примерно посередине между центром города и МКАД. Удобный выезд на проспект Независимости, прямой выезд за город.

  • Удобная парковка и линия метро рядом.

  • 54 рубля за метр.

9. Улица Академика Купревича, 3

  • Два огромных помещения в бизнес-центре «Клевер Парк» за МКАД, более 240 квадратных метров каждое.

  • Свободное деление на меньшие комнаты.

  • Современное здание построено специально для коммерческих офисов.

  • Имеет все нужные для комфортной работы условия, включая общепит.

  • 54 рубля за метр.

10. Улица Клары Цеткин, 51

  • Предлагаются офисы произвольной конфигурации в бизнес-центре RUM GLOBAL.

  • Центр Минска, доступность всех видов транспорта.

  • Важное преимущество – технология здания позволяет легкую перестройку под нужды клиентов.

  • Вокруг бизнес-центра планируется несколько парковок.

  • 49 рублей за метр.

Следует добавить, что рядом с перечисленными офисами можно найти помещения дешевле. Иногда в этих же знаниях, но уступающие по каким-то другим параметрам.

Всего в Минске по данным на середину февраля рекламировалось порядка 230 предложений офисной аренды. Счет отдельных кабинетов идет на тысячи, поскольку свои услуги часто предлагают вместительные бизнес-центры.

 
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