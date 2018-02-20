Цифра дня. Бедные наши хоккеисты

Федерация хоккея Беларуси установила новые размеры и условия оплаты труда для игроков чемпионата страны.

Об этом сообщает «Трибуна».

В комментариях к новости отмечают: «8 команд в экстралиге «А» – это минимум 32 пятерки (по 4 на команду) плюс 16 вратарей. Итого 176 человек (без учета того, что в командах обычно 5-6 пятерок числится) с минимальной зарплатой 1 000 $. При всём уважении к нашим хоккеистам, где набрать столько игроков хорошего уровня? Нет у нас в стране 200 человек играющих минимум на косарь».

Отметим, что зарплаты у хоккеистов минского «Динамо», которое играет не в чемпионате страны, а в Континентальной хоккейной лиге с российскими командами, составляют в среднем выше 20 тысяч долларов в месяц.