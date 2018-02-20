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20.02.2018
На выборах в Орше глава участковой комиссии захватила заложников

В этом уверяет ресурс orsha.eu. Чтобы освободить людей с избирательного участка пришлось вызвать милицию.

На участке для голосования в СШ №5 почти до часа ночи наблюдатели и члены комиссии не могли покинуть участок для голосования, потому что так велела директор школы.

Во время подсчета голосов председатель избирательной комиссии, она же директор школы №5 Наталья Войцехович определила места для наблюдателей не ближе чем за 6 метров от стола где подсчитывали бюллетени. Разумеется с такого расстояния ничего не было видно, о чем наблюдатели составили сразу две жалобы.

Реакция у Войцехович была резкая: всем присутствующим (члены комиссии и наблюдатели) она заявила, что если подали жалобы, то никто не покинет помещение участка пока она не даст ответ, или, как вариант, наблюдатели отзовут жалобу и принесут ей извинения.

Наблюдатели не стали ни извиняться, ни отзывать жалобы и в результате все присутствующие сидели на участке до глубокой ночи.

В 00.20 один из наблюдателей (доверенное лицо кандидата в депутаты) позвонил в свой избирательный штаб и рассказал о проблеме. К школе приехали наблюдатели из других участков, которые через окна школы начали пытаться делать фото и видео фиксацию конфликта. На это Войцехович приказала закрыть все проходы к школе.

В результате, чтобы покинуть участок наблюдатели были вынуждены обратиться в милицию с заявлением, что их незаконно лишают свободы. Только благодаря приехавшему наряду милиции люди были освобождены.

 
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