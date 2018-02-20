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Общество
20.02.2018
Ректором ЕГУ стал бывший министр образования Болгарии

C 1 марта должность ректора ЕГУ займет профессор Сергей Игнатов, бывший министр образования, молодежи и науки Болгарии, сообщает пресс-служба университета.

Фото: пресс-служба ЕГУ

— Литва рада, что ректором ЕГУ станет такой профессионал международного уровня, как профессор Игнатов, — прокомментировал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Сергей Игнатов — международно признанный египтолог, автор книг «Морфология классического Египта», «Мудрость древних египтян», «Египет фараонов», «Папирус не растет на камне», «Тело бога» и более 40 академических публикаций, посвященных проблемам лингвистики, истории и религии Древнего Египта.

В 2009—2013 годах Сергей Игнатов занимал должность министра образования, молодежи и науки в правительстве Болгарии. Будучи министром, реализовал значимые реформы в области расширения университетской автономии и диверсификации моделей финансирования высшего образования. В 2002—2009 гг. он был ректором частного Нового болгарского университета, сообщили в ЕГУ.

На место ректора ЕГУ, который работает в Литве, претендовало несколько человек, в том числе и единый кандидат на президентских выборах в 2006 году Александр Милинкевич, сообщает TUT.BY.

В конце прошлого года Центр оценки качества обучения (ЦОКО) Литвы негативно оценил работающий в Вильнюсе Европейский гуманитарный университет, что могло стать основанием для отзыва лицензии на проведение обучения. Во время совещания правительства Литвы 31 января текущая лицензия ЕГУ продлена до 1 июля 2019 года.

Параллельно с этим университет будет тесно взаимодействовать с Министерством просвещения и науки по вопросу выполнения представленной в начале января дорожной карты по выполнению рекомендаций Центра контроля качества образования Литвы. После чего подаст заявку на получение новой лицензии.

 

 
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