Что думают ученые об «успешном старении»

Ассоциации со словом «старость», как правило, не включают успех. Между тем уже более полувека ученые исследуют и обсуждают феномен успешного старения.

Еще в 44 году до нашей эры Цицерон утверждал, что старший возраст — время удовольствия и самореализации. Самому римскому мыслителю было тогда 62 года, так что судить он мог не только с философских позиций, но и по собственному опыту.

Идеи Цицерона, однако, не сразу подхватили ученые. Долгое время геронтологические исследования концентрировались на отрицательных последствиях старения: риске хронических заболеваний, одиночестве и упадке. В последние десятилетия ситуация изменилась. «Новая геронтология» стала использовать такие слова, как «позитивное», «продуктивное», «благополучное», «оптимальное» и – наиболее часто – «успешное старение».

С момента появления концепции успешного старения в 1963 году и до сих пор у ученых нет единого мнения о том, что именно включает это понятие. Различные взгляды на этот счет изучили специалисты.

Среди «новых геронтологов» есть сторонники биомедицинского и психологического подходов, а также сочетающие оба подхода.

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