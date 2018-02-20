Актер Серебряков увидел национальную идею России в наглости и хамстве

Об этом он заявил в интервью видеоблогеру Юрию Дудю.

– Американец берет и делает, потому что там психология другая — психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца, — сказал Серебряков, сравнивая своего героя из фильма «Левиафан» с персонажем американского фильма с похожей историей.

По словам Серебрякова, в России знание, сообразительность, предприимчивость или достоинство по-прежнему не являются национальной идеей – национальной идеей являются сила, наглость и хамство.

У русских – чудовищная глубокая лень. В этом основная разница между россиянами и американцами, уверен актер.

– Почему заборы в России покосившиеся? Это не бедность – прибить ровно планочку. Это не бедность – это абсолютная лень, чудовищная глубокая лень не заниматься своей жизнью. Отдать власть кому-то, пускай они там решают, как мы будем жить, только чтобы мы сами ничем не занимались.