Белорусские биатлонисты пятые в смешанной эстафете на Олимпиаде: подвели мужчины

Надежда Скардино и Дарья Домрачева были третьими на первых этапах. Но удержаться в тройке после выступления мужчин белорусские биатлонисты смогли.

20 февраля прошла смешанная эстафета. По ее правилам два первых этапа проходят женщины, а два последних — мужчины.

Надежда Скардино и Дарья Домрачева были третьими. Надежда Скардино не допустила ни одного промаха и передала эстафету восьмой. Дарья Домрачева использовала в сумме один дополнительный патрон и передала эстафету Сергею Бочарникову на третьем месте.

Сергей Бочарникав и Владимир Чепелин также показали хорошую стрельбу, но в числе медалистов удержаться не смогли. В итоге у белорусов только пятое место.

Белорусы использовали минимум запасных выстрелов — всего три. Отставание от лидера составило 55 секунд.

Чемпионами стали французы, которых на первое место вытащил Мартен Фуркад. Вторые — норвежцы, третьи — итальянцы. Четвертыми стали немцы.

В четверг состоится женская эстафета.