МИД России: В ходе боя в Сирии 7 февраля пострадали десятки граждан России и стран СНГ

В ходе боестолкновения в Сирии 7 февраля под Дейр-эз-Зором пострадали десятки граждан России и стран СНГ, есть и погибшие, но это были не российские военнослужащие. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве отметили, что в Сирии находятся «российские граждане, поехавшие туда по своей воле и с разными целями».

«Не дело МИД оценивать правомочность и законность таких их решений», — говорится в заявлении.

«В ходе недавнего военного столкновения, в котором никаким образом не участвовали военнослужащие Российской Федерации и не применялись штатные технические средства, есть погибшие граждане России и стран СНГ, об этом уже говорилось, есть и раненые — их несколько десятков, — отмечается в комментарии. — Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях».

О точном количестве погибших и пострадавших в МИД России не сообщили. Не говорится также о гражданстве этих военнослужащих, поэтому узнать есть ли среди них белорусы и сколько, пока не представляется возможным.