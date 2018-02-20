Первый после Путина нашел вторую половинку. Снова на 20 лет моложе

Игорь Сечин определился с дамой сердца достаточно скоро после развода с предыдущей супругой, которая была моложе его на 25 лет.

Это почти официально: дизайнер Ульяна Сергеенко, которая совсем недавно опозорилась на весь модный мир из-за «слова на букву Н», встречается с главой «Роснефти» и вторым по влиянию человеком в России после Владимира Путина — Игорем Сечиным.

Как пишет Сплетник, впервые слухи о новом романе Ульяны возникли еще в январе 2018-го. В запросах на «Яндексе» уже тогда появился запрос «Сергеенко и Сечин». Позже пару видели в Париже, где в то время проходила Неделя моды.

И хотя тогда все обсуждали расистский скандал с участием Сергеенко, оказалось, что в жизни Ульяны происходит и еще кое-что: бывшая супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская не могла не поделиться с подругами тем, что заметила влюбленную пару в столице Франции.

Информация, разумеется, быстро разлетелась по светской тусовке. Интересно, что вскоре после этого Солоцинская была уволена с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже, после чего все сразу вспомнили тот самый мем — «Совпадение? «Не думаю».

20 февраля же пришло подтверждение романа Сергеенко и Сечина от более авторитетного инсайдера — источника, близкого к Кремлю. Комментируя частную жизнь Игоря Сечина, этот источник рассказал о его счастливой избраннице — «талантливом и молодом дизайнере Ульяне Сергеенко».

Пара пока ведет довольно скрытный образ жизни, и в свете вместе новоиспеченных влюбленных светские хроникеры еще не видели. Но обсудить уже есть что: например, новый самолет Сергеенко и украшение с крупным розовым бриллиантом...

Сама Сергеенко на сегодня опровергает слухи о романе с Сечиным: «Все это чушь! Я сейчас в горах». Telegram-канал «Антиглянец» уже назвал эту фразу «цитатой дня».

Личная жизнь Сергеенко

36-летняя (если верить данным Википедии) Ульяна Сергеенко предпочитает держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. И до какого-то момента ей это удавалось. Так, о гражданском муже знаменитости, от которого она родила в 2001 году своего первенца — сына Александра, СМИ до сих пор не могут найти информации.

Как позже рассказывала сама Сергеенко, в 21 год она осталась одна с сыном на руках, но спустя некоторое время судьба свела ее с владельцем компании «Росгосстрах» — олигархом Данилом Хачатуровым. В недавнем интервью изданию The Times дизайнер рассказала, что познакомилась с ним в очереди к стоматологу.

Ксения Собчак, Данил Хачатуров и Ульяна Сергеенко

В 2006 году Сергеенко родила Хачатурову дочь Василису. Спустя два года после этого дизайнер и бизнесмен официально узаконили свои отношения, а в 2015-м пара подала документы на развод.

Личная жизнь Сечина

Первая жена Игоря Сечина — Марина Сечина, родившая предпринимателю дочь Ингу и сын Ивана. По данным различных СМИ, этот брак распался в 2011 году, однако после развода экс-супруги сохранили хорошие отношения.

В 2012-м Игорь Сечин женился во второй раз — на Ольге Рожковой, с которой он познакомился на работе — в аппарате правительства РФ. Позже журналистам стало известно, что Рожкова сменила фамилию на Сечину, а ее новым местом работы стал «Газпромбанк».

Избранница 57-летнего руководителя «Роснефти» была моложе его на 25 лет. О том, кто она и как появилась в жизни Игоря Сечина, впервые заговорили в прошлом году, когда в российских СМИ появилось расследование о покупке олигархом роскошной яхты за 150 млн долларов «Принцесса Ольга».

В 2017 году в прессе появились сообщения о расторжении их брака, за время которого у пары успела родиться дочь Варвара. По слухам, Ольга ушла от мужа к итальянскому автогонщику Франческо Провенцано.

Иллюстрация Telegram-канала «Антиглянец»

Сплетницы: «Браво!»

На форуме известного российского сайта «Сплетник», где регулярно обсуждают частную жизнь форбсов и их избранниц, кто-то поздравляет пару, а кто-то – беспощаден в своей прямолинейности:

«Ульяна! Вы – просто зверь, вот у кого учиться надо!:))) Совет да любовь! Сплетницы, застолбившие Сечина – соболезную».

«Акула, конечно».

«Ульяна идет к своей цели! Держитесь, Владимир Владимирович!»

«20 лет разница – это еще нормально, а с такими деньгами и влиянием его привлекательность увеличивается втрое».

«Прекрасная пара, так подходят друг другу!»