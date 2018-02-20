В пробе «В» российского кёрлингиста тоже нашли мельдоний

Об этом официально заявила делегация ОКР. Комитет инициирует всестороннее расследование обстоятельств попадания мельдония в организм спортсмена. При этом ОКР отвергает осознанное или системное употребление допинга Крушельницким.

Напомним, сам спортсмен предположил, что мельдоний ему подсыпал кто-то из соотечественников на предолимпийских сборах в Японии.

Крушельницкий вместе с женой Анастасией Брызгаловой завоевал «бронзу» в дабл-миксте. Заседание спортивного арбитража по его делу предварительно назначено на четверг. Представитель МОК Марк Адамс пока не знает, повлияет ли как-то эта история на шанс российских атлетов использовать флаг и гимн на церемонии закрытия Игр.

Церемония закрытия Олимпиады в Пхёнчхане должна состояться 25 февраля.

Зачем керлингисту из России понадобился мельдоний