Совмин назначил ответственных за рост экспорта. Семашко достался Вьетнам, Жарко — ЮАР

Справятся ли чиновники с новыми задачами?

Правительство уточнило перечень стран, за которыми закрепляются высшие должностные лица для обеспечения наращивания и диверсификации экспорта товаров и услуг, сообщает БЕЛТА.

Так, вице-премьер Василий Жарко помимо развития сотрудничества с Кубой, Мексикой и Эстонией будет отвечать за взаимодействие с ЮАР. Владимиру Семашко достался Вьетнам.

Закрепление чиновников за странами, в которые им необходимо наращивать экспорт, предусмотрено постановлением Совмина от декабря 2014-го.

Судя по последним новостям, особых успехов экспортные VIP-кураторы а эти годы не достигли. И тем не менее, перед чиновниками поставлены новые задачи.

Как следует из опубликованного на Национальном правовом портале постановления Совмина от 15 февраля 2018-го, ответственным лицам необходимо «обеспечить ежемесячное увеличение объемов экспорта товаров в процентах к аналогичному периоду 2017 года не ниже показателей, определенных в приложении к настоящему постановлению».

Из приложения мы узнаем, что Василию Жарко, к примеру, нужно будет к концу году поспособствовать росту экспорта в Эстонию и Мексику на 6%, на Кубу — на 10%. А вот новое направление (ЮАР) может стать для вице-премьера настоящим испытанием: в эту страну от чиновника ждут роста экспорта на 45%. Непростой выглядит и задача для Владимира Семашко, которому предстоит продать Вьетнаму на 30% больше, чем в прошлом году.