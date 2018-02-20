Цитаты дня. Об итогах местных выборов и их последствиях

Лидеры движения «Говори правду» провели пресс-конференцию, на которой подвели неутешительные итоги участия независимых кандидатов в местных выборах.

Татьяна Короткевич объяснила наглые действия власти во время местных выборов желанием молодых чиновников выслужиться и проявить свою преданность руководству.

Она констатировала наличие глубокого кризиса в белорусской оппозиции (так, по всей стране демократические силы выдвинули всего около 400 кандидатов, 169 из них были от «Говори правду»). Но вместе с тем отметила, что благодаря участию в местных выборах к их кампании присоединилось много новых людей.

Лидеры «Говори правду» призвали демократических активистов не опускать руки.