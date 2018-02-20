Дело, которое «раскрыл» Лукашенко. «Сыну выплатили компенсацию, он уехал, а затем — мешок на голову»

Мама Юрия Иванова, которого задержали в Питере по обвинению в убийстве после вмешательства в уголовное дело президента, говорит: несколько лет назад в Могилев уже приезжала комиссия из Минска. Она выясняла, почему ее сын больше года незаконно провел за решеткой, беседовала со Светланой Ивановой. Теперь, по словам президента, «откопали всех», кто имел отношение к оправдательному приговору по убийству.

Почти месяц страна следит за тем, как развивается громкое дело в Могилеве. О преступлении 2009 года, точнее, его неожиданном повороте, рассказал президент. Он заявил, что за сутки лично изучил материалы после того, как к нему обратился отец убитой женщины. Много лет назад парня оправдал суд, но после вмешательства Лукашенко он снова был задержан.

— Дал команду прокурору и председателю КГБ, чего бы ни стоило, расследовать это уголовное дело. Негодяя нашли в России, привезли в Минск, возбудили снова уголовное дело, начали расследовать. Притом я контролировал весь этот процесс. И оказалось, что он — убийца. А его фактически оправдали, — рассказал 1 февраля Александр Лукашенко.

Убийство 38-летней Светланы произошло в ее собственном доме. Тогда, в 2009 году, обвинение предъявили 25-летнему Юрию Иванову. В его явке с повинной говорилось: в тот день они со Светланой приготовили ужин, выпили, а потом случилась ссора, и молодой человек схватился за нож. Однако во время процесса обвиняемый от своих слов отказался, и суд оправдал Юрия Иванова. И вот спустя 8 лет его снова задержали.

— Для нас это все стало неожиданностью. Юра 9 лет жил и работал в Питере в строительной компании. На каком основании его сейчас задержали? Сына оправдал суд, ему выплатили компенсацию, а в августе 2017 года прилетели в Питер, надели на голову черный пакет, на руки — наручники и везли так до самого Минска. Я это дело не оставлю, буду писать в ООН! — эмоционально рассказывает TUT.BY Светлана, мама обвиняемого Юрия Иванова.

О том, что сын находится за решеткой, Светлане Ивановой рассказал дежурный адвокат. Женщина вспоминает: разговор был коротким.

— Он только сказал, Юра задержан по ст. 218 УК. Когда-то сын учился в могилевской школе милиции, но не закончил, никогда ничего не нарушал, не привлекался. Открываю Уголовный кодекс, а там написано: «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества». Какое имущество, если он 9 лет тут не живет? — задается вопросом Светлана Иванова. — За эти семь месяцев со мной никто не связался, никто не соизволил позвонить. Два месяца моего адвоката не допускали к Юре, пока не написала в Генеральную прокуратуру и на сайт президента. Свиданий так и не дали.

Как рассказывает мама обвиняемого, после оглашения оправдательного приговора в Могилевском областном суде он был обжалован в Верховном суде и оставлен без изменений.

— Потом приехала в Могилев проверка, чтобы наказать нашу прокуратуру. Говорили с моим адвокатом, со мной, сказали: «Не бойтесь». Я, конечно, боялась говорить. Мне ответили: «Мы не хотим вас наказать, мы хотим наказать тех, кто виновен». Кажется, кого-то сняли, потом вроде восстановили, — продолжает рассказывать TUT.BY Светлана Иванова. — Юра и теперь твердит, что невиновен. Не было найдено никакого орудия преступления, ту явку с повинной он написал под давлением. Сейчас в каждом письме из СИЗО КГБ сын пишет: «Не переживайте, смотрите за собой, скоро буду дома». У Юры нет никого роднее, чем я, мой младший сын и бабушка.

Женщина отмечает, до августа 2017 года к ее сыну не было никаких вопросов со стороны правоохранительных органов. Иногда «приходили, спрашивали у соседей про Юру». То, что ее сына и женщину, которую убили в 2009 году, связывали романтические отношения, Светлана Иванова отрицает:

— У Юры была девушка Зоя, ее тоже допрашивали, она ко мне приходила даже после его задержания. А эту женщину он совершенно не знал, пару раз заходил к ней с другом. Зачем? Не знаю. Какие у Юры могли быть мотивы для убийства?

Прокурор по делу после стал депутатом

Расследование уголовного дела по обвинению Юрия Иванова завершено, 31 января дело по ч. 2 ст. 139 УК (Убийство с особой жестокостью) было направлено в Верховный суд. А президент 16 февраля во время общения с людьми в Слуцке сделал очередное заявление:

— Мне соответствующие службы доложили: «откопали» всех. И следователей, и милицию, и судей, и прокуроров. Сейчас будем с ними разбираться.

Судья Могилевского областного суда Галина Аксененко, которая вынесла оправдательный приговор, уже несколько лет на пенсии. В беседе с TUT.BY раньше она рассказывала, этот оправдательный приговор по убийству был для нее первым.

— Я работала качественно, поэтому приговоры оставались в силе. В моей 30-летней практике судьи было всякое: по пять раз могли отменять и снова к производству принимать. Поэтому заранее делать выводы, давать комментарии — это неправильно. Тем более что я не знаю, по какой причине отменили приговор, у нас оснований для отмены много, — комментировала TUT.BY 1 февраля экс-судья.

После появления информации о том, что всех причастных к делу «откопали», Галина Аксененко на контакт не идет.

— Я на пенсии, пожилой человек и не хочу говорить на эту тему, — в этот раз судья была краткой.

Государственным обвинителем по делу Юрия Иванова был Эдуард Сенькевич. От любых комментариев он отказался. По словам отца убитой, в суде прокурор запросил для Иванова 21 год.

Свою карьеру Сенькевич начинал в прокуратуре Бобруйска, сменил не одно место работы и возглавил прокуратуру Могилевской области. С 2012 по 2016 год был депутатом парламента, заместителем председателя постоянной комиссии по законодательству. Во время его работы депутатами были внесены поправки в Уголовный кодекс, в частности, в статью 356 УК «Измена государству».

В настоящий момент Сенькевич возглавляет Могилевское областное отделение Республиканского общественного объединения «Белорусская теннисная федерация», награжден медалью «За трудовые заслуги».

После заявлений президента в Генпрокуратуре началась проверка, она еще не окончена и ее результаты неизвестны.