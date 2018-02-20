Лукашенко: «Я не случайно в шутку заметил...»

Зацепило! Почему встреча главы государства с главой МИД Алжира вызывает стойкое ощущение дежавю.

— Тот уровень отношений, который у нас существует с вашей дружественной страной, нельзя признать удовлетворительным. Тем более на фоне падения торгово-экономических связей. В этом и ваша, и наша вина, — заявил Александр Лукашенко во вторник на встрече с главой МИД Алжира Абделькадером Мессахелем. И добавил:

— Поэтому я не случайно, в шутку, но вполне серьезно заметил, что вы наконец-то приехали в Минск, рассчитывая на то, что ваш визит даст серьезный импульс развитию отношений, и мы хотя бы восстановим тот уровень, который когда-то был между нашими странами.

Слова главы государства вызывают стойкое ощущение дежавю. О неудовлетворительном уровне, который непременно нужно подтянуть, в последнее время звучит столь часто, что становится не до шуток. Вот лишь несколько свежих примеров.

— Перед нами стоят непростые задачи — мы создали фундамент наших отношений, и теперь надо наращивать прежде всего торгово-экономические связи. У нас конкретные цели — надо превзойти миллиардный уровень нашего товарооборота, чего бы это нам ни стоило. Потенциал величайший. Просто надо работать. Даже без напряжения мы сможем превзойти этот рубеж, — услышал в январе этого года на встрече с Лукашенко посол Пакистана Масуд Хан Раджа.

К слову, миллиардный уровень товарооборота с Пакистаном нам обещают третий год, а пока он находится в пределах $ 60 миллионов.

А вот цитата из разговора с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом в декабре 2017-го:

— Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза.

Как видим, о миллиарде товарооборота, о котором говорилось еще в 2014-м, речь уже не идет.

Могла бы порадовать статистика белорусско-турецких взаимоотношений, которые, по наблюдению Александра Лукашенко, «переживают некий период ренессанса». Как-никак, товарооборот между нашими странами по итогам 2017-го приблизился к заветному миллиарду. Но есть одно «но»: отрицательное торговое сальдо в $ 673 млн.

Но, похоже, внешнеторговые неудачи не страшат власти. «По итогам переговоров стороны договорились вывести двустороннее сотрудничество на новый, гораздо более высокий уровень. При этом государства готовы активнее двигаться в этом направлении и следовать накопленному опыту глубокого взаимодействия», — рапортует пресс-служба главы государства после встречи с главой МИД Алжира.