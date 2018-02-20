В Гродно шестиклассница утонула в ванной, отравившись угарным газом

В понедельник, 19 февраля, поздно вечером в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка. Предварительный диагноз: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.

Как сообщает «Гродненская правда», школьница мылась в ванной у себя дома, предварительно включив газовую колонку. Предположительно, отравилась угарным газом, потеряла сознание и захлебнулась. Работники скорой помощи реанимировали ребенка и в тяжелом состоянии госпитализировали ее. К сожалению, во вторник школьница скончалась.

Специалисты предполагают, что к трагедии могла привести недостаточная тяга в вентиляционном канале и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной комнате. Сейчас устанавливаются точные причины произошедшего.